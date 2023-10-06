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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني 2024 كسر زيرو بأفضل سعر

نيسان صني موديل 2024
نيسان صني موديل 2024

تقدم شركة نيسان الكثير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "صني"، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في مصر بين اصدارات السيدان، نسبة إلى سعرها المناسب، وتوافر قطع الغيار، إلى جانب الاعتمادية والمساحة الرحبة.

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وتصل اسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 الرسمية في السوق المصري إلى 576 الف جنيه، بينما تتراوح قيمة الاوفر برايس الغير رسمية، والتي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري بين 80 الف جنيه وحتى 125 الف جنيه.

نيسان صني موديل 2024

نيسان صني 2024 "كسر زيرو" بأفضل سعر

 

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024 الفئة عالية التجهيزات للبيع عبر الانترنت، تحت مسمى "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2.700 كيلومتر فقط، وتقدم السيارة برخصة سارية، معحالة داخلية وخارجية جديدة تماماً.

نيسان صني موديل 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني على شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، و4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، ونظام صوتي ترفيهي، وانذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للابواب، وجنوط رياضية.

نيسان صني موديل 2024

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024 وسائد هوائية أمامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى طلاء خارجي باللون الفضي، مع واجهة قياسية تضم المصابيح الامامية ذات الطابع الانسيابي، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود.

نيسان صني موديل 2024

سعر نيسان صني موديل 2024 كسر زيرو

 

تباع السيارة نيسان صني موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 600 الف جنيه، اي بزيادة عن سعرها الرسمي نحو 24 الف جنيه فقط.

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