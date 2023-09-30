عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان سنترا 2024 بعد الاوفر برايس .. صور

نيسان سنترا 2024
نيسان سنترا 2024

تعد السيارة نيسان سنترا موديل 2024 من اشهر اصدارات السيدان المقدمة في السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 742 الف جنيه، ولكن شهدت السيارة زيادة غير رسمية تحت مصطلح الاوفر برايس تراوحت بين 135 الف جنيه و190 الف جنيه بحسب.

أقل من سعرها بـ 75 ألف جنيه .. اركب شيري تيجو 3 موديل 2024

أقل سعر للزيرو .. سيارة أوتوماتيك موديل 2023 "يابانية"

أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر.. صور

سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر .. صور

ويفرض هذه الزيادة عدد من التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، ودون الحاجة لقوائم الانتظار، وبذلك اصبحت السيارة تباع بسعر سوقي يتراوح بين 860 الف حتى 960 الف جنيه، حيث يصل السعر الرسمي للفئة عالية التجهيزات إلى 770 الف جنيه.

نيسان سنترا 2024

ابعاد نيسان سنترا 2024 

 

  • طول 4615 مم.
  • عرض 1760 مم.
  • ارتفاع 1495 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 165 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2700 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 510 لتر.
  • خزان البنزين سعة 52 لتر.
نيسان سنترا 2024

المواصفات الفنية للسيارة نيسان سنترا 2024 

 

تستمد السيارة نيسان سنترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى 10.9 ثانية كوقت مستغرق للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.

نيسان سنترا 2024

السعر الرسمي لسيارة نيسان سنترا 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى BASE أوتوماتيك محرك 1600 CC موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 742 الف جنيه.

الفئة الثانية UPPER أوتوماتيك محرك 1600 CC موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 770 الف جنيه.

نيسان سنترا نيسان سنترا 2024 سعر نيسان سنترا 2024 أسعار نيسان سنترا 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

رحل في عز شبابه.. تفاصيل عزاء أحمد سامي العدل

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

موضوعات متعلقة

أغلى 5 سيارات ألمانية جديدة في مصر.. صور

بـ 365 ألف جنيه.. اشتر عربية زيرو "هاتشباك"

3000 كم فقط.. اركب شيري تيجو 3 2023 بأفضل سعر

سعر BMW X1 موديل 2024 في مصر.. الأرخص من فئاتها

سعر سكودا أوكتافيا 2023 بعد الأوفر برايس

سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك

5 سيارات كروس أوفر جديدة .. تبدأ من 670 ألف جنيه

كارافان جديد من نيسان سعر مقابل الخصوصية.. صور

ترشيحاتنا

حكاية وطن.. حصاد 9 سنوات من الإنجازات في 6 محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية

أسعار نيسان سنترا 2024 بعد الاوفر برايس .. صور

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

وزيرة التخطيط: نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متلاحقة ومركبة

خطاب رسمي.. إنبي يتمسك بالمشاركة في كأس السوبر

حكم المصارعة في الإسلام وممارسة الملاكمة.. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. لجين عمران تبرز أناقتها في أحدث ظهور

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

فيديو

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ