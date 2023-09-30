أسعار نيسان سنترا 2024 بعد الاوفر برايس .. صور

تعد السيارة نيسان سنترا موديل 2024 من اشهر اصدارات السيدان المقدمة في السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 742 الف جنيه، ولكن شهدت السيارة زيادة غير رسمية تحت مصطلح الاوفر برايس تراوحت بين 135 الف جنيه و190 الف جنيه بحسب.

ويفرض هذه الزيادة عدد من التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، ودون الحاجة لقوائم الانتظار، وبذلك اصبحت السيارة تباع بسعر سوقي يتراوح بين 860 الف حتى 960 الف جنيه، حيث يصل السعر الرسمي للفئة عالية التجهيزات إلى 770 الف جنيه.

نيسان سنترا 2024

ابعاد نيسان سنترا 2024

طول 4615 مم.

عرض 1760 مم.

ارتفاع 1495 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 165 مم.

طول قاعدة العجلات 2700 مم.

مساحة التخزين الخلفية 510 لتر.

خزان البنزين سعة 52 لتر.

نيسان سنترا 2024

المواصفات الفنية للسيارة نيسان سنترا 2024

تستمد السيارة نيسان سنترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 118 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى 10.9 ثانية كوقت مستغرق للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.

نيسان سنترا 2024

السعر الرسمي لسيارة نيسان سنترا 2024 في مصر

الفئة الاولى BASE أوتوماتيك محرك 1600 CC موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 742 الف جنيه.

الفئة الثانية UPPER أوتوماتيك محرك 1600 CC موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 770 الف جنيه.