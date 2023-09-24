أفضل سيارة مستعملة "أوتوماتيك" في هذا الوقت .. بأحسن سعر

احتلت السيارة نيسان صني شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما تشهده من اعتمادية عالية وسعر مناسب، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب تصميها الخارجي المميز، ومساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

وتعد السيارة نيسان صني N17 موديل 2015 من أفضل الخيارات عند التفكير في شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، حيث تقدم بسعر جيد على الكثير من المنصات الإلكترونية في أسواق السيارات المستعملة.

سيارة نيسان صني موديل 2015

وظهرت السيارة نيسان صني N17 موديل 2015 على إحدى الصفحات المتخصصة في بيع السيارات للبيع بحالة جيدة، حيث تشير البيانات إلى أنها تتمتع بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، وطلاء خارجي باللون الاسود، إلى جانب مصابيحها الأمامية ذات المظهر الحاد الخاصة بهذا الموديل.

سيارة نيسان صني موديل 2015

وقطعت السيارة نيسان صني موديل 2015 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة اجمالية قدرها 142 ألف كيلومتر، وتضم من الداخل مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وسنتر لوك للأبواب، بالاضافة إلى نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية.

سيارة نيسان صني موديل 2015

وتستمد السيارة نيسان صني موديل 2015 قوتها من محرك 4 سلندر، 1500 CC، يستطيع إنتاج 108 أحصنة، و134 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر نيسان صني موديل 2015

تباع السيارة نيسان صني موديل 2015 التي نتحدث عنها بسعر 340 ألف جنيه، وفي حالة المعاينة والشراء ننصح دومًا بالتوجه إلى أحد مراكز الفحص المتخصصة، لمعرفة الحالة الفنية للسيارة بالتفصيل.