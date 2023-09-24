عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل سيارة مستعملة "أوتوماتيك" في هذا الوقت .. بأحسن سعر

سيارة نيسان صني موديل
سيارة نيسان صني موديل 2015 

احتلت السيارة نيسان صني شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما تشهده من اعتمادية عالية وسعر مناسب، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب تصميها الخارجي المميز، ومساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

سعر أرخص سيارة ميتسوبيشي في مصر بعد الأوفر برايس .. تفاصيل

أرخص سيارة ستروين 2024 بعد الأسعار الجديدة

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024

وتعد السيارة نيسان صني N17 موديل 2015 من أفضل الخيارات عند التفكير في شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، حيث تقدم بسعر جيد على الكثير من المنصات الإلكترونية في أسواق السيارات المستعملة.

سيارة نيسان صني موديل 2015 

وظهرت السيارة نيسان صني N17 موديل 2015 على إحدى الصفحات المتخصصة في بيع السيارات للبيع بحالة جيدة، حيث تشير البيانات إلى أنها تتمتع بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، وطلاء خارجي باللون الاسود، إلى جانب مصابيحها الأمامية ذات المظهر الحاد الخاصة بهذا الموديل.

سيارة نيسان صني موديل 2015 

وقطعت السيارة نيسان صني موديل 2015 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة اجمالية قدرها 142 ألف كيلومتر، وتضم من الداخل مكيف هواء يدوي ساخن وبارد، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وسنتر لوك للأبواب، بالاضافة إلى نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية.

سيارة نيسان صني موديل 2015 

وتستمد السيارة نيسان صني موديل 2015 قوتها من محرك 4 سلندر، 1500 CC، يستطيع إنتاج 108 أحصنة، و134 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر نيسان صني موديل 2015 

 

تباع السيارة نيسان صني موديل 2015 التي نتحدث عنها بسعر 340 ألف جنيه، وفي حالة المعاينة والشراء ننصح دومًا بالتوجه إلى أحد مراكز الفحص المتخصصة، لمعرفة الحالة الفنية للسيارة بالتفصيل.

سيارة نيسان صني صني N17 موديل 2015 نيسان صني N17 موديل 2015 سعر نيسان صني موديل 2015 سعر نيسان صني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ترشيحاتنا

تخفيض 25% في هذه الحالة|الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح قريبا

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

عصام خليل: الإخوان الإرهابية سبب الخلط بين العمل الخدمي والنيابي| خاص

بتسديدة حسين الشحات.. الأهلي يضيف الهدف الثاني في شباك سان جورج

أهالي سيناء يستقبلون أحمد موسي بالأحضان..شاهد

ديربي مدريد .. التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو والريال في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

شاهد.. اكتشاف بركة غامضة تثير الذهول بأمريكا

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ