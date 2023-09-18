سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر .. صور

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني من 510 الف جنيه لموديلات 2024، وذلك عن الفئة الاولى مانيوال، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 576 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان الاقتصادية.

نيسان صني موديل 2024

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بالعديد من التجهيزات منها، مكيف هواء، ووحدة تهوية للمقاعد الخلفية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، مع امكانية فتح حقيبة التخزين من الداخل، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وعدد 2 من وسائد الحماية، وفرامل ABS.

نيسان صني موديل 2024

ودعمت نيسان صني موديل 2024 بتجهيزات اخرى تتضمن، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى بعض التجيهزات الاخرى مثل زر تشغيل وايقاف المحرك، وعدادات داخلية مختلفة للفئة الرابعة فقط.

نيسان صني موديل 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية 108 حصان، و134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، ورباعي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، واستهلاك للبنزين بمعدل 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

نيسان صني موديل 2024

سعر نيسان صني موديل 2024 الرسمي في مصر

الفئة الاولى مانيوال نيسان صني موديل 2024 بسعر 510,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 541,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 562,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 576,000 جنيه.