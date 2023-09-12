نيسان رقم 1.. أكثر 5 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور في مصر، عن حجم مبيعات السيارات الـ"ملاكي" بعد نهاية شهر اغسطس الماضي من العام 2023، حيث جاءت السيارة نيسان صني في صدارة مبيعات الملاكي خلال تلك الفترة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة باكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

1 – نيسان صني

نبدأ بالسيارة نيسان صني والتي بلغت ميعاتها خلال شهر اغسطس نحو 646 سيارة، وتأتي السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 510.400 جنيه حتى 576 الف جنيه للفئة عالية التجهيز، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات مانيوال لاول فئة، بينما تعمل باقي الفئات بناقل سرعات اوتوماتيكي، مع محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن/متر.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

2 – هيونداي توسان

جاءت السيارة هيونداي توسان في المرتبة الثانية بعدد 503 سيارة، ويصل سعرها الرسمي إلى مليون و365 الف جنيه لموديل 2022، وتعتمد على ناقل حركة من 7 سرعات، ومحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

3 – بي واي دي F3

حصلت السيارة بي واي دي F3 على المركز الثالث بعدد 480 سيارة، وتقدم هذه النسخة بسعر رسمي يبدأ من 480 الف جنيه للفئة الاولى مانيول، و 510 الف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، مع قدرات فنية تتمثل في محرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

4 – ام جي ZS

حلت السيارة ام جي ZS في المرتبة الرابعة بعدد 419 سيارة، وتتراوح اسعارها الرسمية لموديلات 2023 بين 804.990 و 839.990 جنيه، اما عن قدراتها الفنية فتتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

5 – كيا سبورتاج

جاءت السيارة كيا سبورتاج في الترتيب الخامس بعدد 406 سيارة، وتقدم هذه النسخة محليًا بسعر رسمي يتراوح بين 1,369,900 جنيه و 1,849,900 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 180 حصان، سعة 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، مع عزم دوران 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات.