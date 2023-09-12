عاجل
أخبار الفن| وائل جسار يكشف حقيقة مشاكل شيرين وحسام.. وهاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة حدث ليلا| كواليس الساعات الأول من وصول مهاجم الأهلي الجديد .. زلزال جديد يضرب المغرب .. الإعصار دانيال يصل القاهرة .. وتشفير الدوري المصري أخبار التعليم| مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية.. 97.5% للهندسة و85% للتجارة.. التسجيل بالكشف الطبي للمرشحين لجامعة حلوان عبر هذا الرابط موجز السوشيال: أول تعليق من أمير توفيق بعد إعلان صفقة موديست.. فرج عامر يطرح تساؤلا عن محمد صلاح اليوم.. منتخب مصر يستعد لمواجهة تونس على استاد الدفاع الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان رقم 1.. أكثر 5 سيارات مبيعًا في مصر

اكثر 5 سيارات مبيعًا
اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

كشفت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات بالتعاون مع المرور في مصر، عن حجم مبيعات السيارات الـ"ملاكي" بعد نهاية شهر اغسطس الماضي من العام 2023، حيث جاءت السيارة نيسان صني في صدارة مبيعات الملاكي خلال تلك الفترة.

أرخص ستروين «هاتشباك» 2023 في مصر .. صور

أرخص SUV تقدمها BMW في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

بسعر جديد .. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. السعر مفاجأة

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة باكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

1 – نيسان صني 

 

نبدأ بالسيارة نيسان صني والتي بلغت ميعاتها خلال شهر اغسطس نحو 646 سيارة، وتأتي السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 510.400 جنيه حتى 576 الف جنيه للفئة عالية التجهيز، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات مانيوال لاول فئة، بينما تعمل باقي الفئات بناقل سرعات اوتوماتيكي، مع محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن/متر.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

2 – هيونداي توسان 

 

جاءت السيارة هيونداي توسان في المرتبة الثانية بعدد 503 سيارة، ويصل سعرها الرسمي إلى مليون و365 الف جنيه لموديل 2022، وتعتمد على ناقل حركة من 7 سرعات، ومحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

3 – بي واي دي F3

 

حصلت السيارة بي واي دي F3 على المركز الثالث بعدد 480 سيارة، وتقدم هذه النسخة بسعر رسمي يبدأ من 480 الف جنيه للفئة الاولى مانيول، و 510 الف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، مع قدرات فنية تتمثل في محرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

4 – ام جي ZS

 

حلت السيارة ام جي ZS في المرتبة الرابعة بعدد 419 سيارة، وتتراوح اسعارها الرسمية لموديلات 2023 بين 804.990 و 839.990 جنيه، اما عن قدراتها الفنية فتتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

اكثر 5 سيارات مبيعًا من طرازات الملاكي في شهر اغسطس 2023

5 – كيا سبورتاج 

 

جاءت السيارة كيا سبورتاج في الترتيب الخامس بعدد 406 سيارة، وتقدم هذه النسخة محليًا بسعر رسمي يتراوح بين 1,369,900 جنيه و 1,849,900 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 180 حصان، سعة 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، مع عزم دوران 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات.

سيارات 5 سيارات أكثر 5 سيارات مبيع ا أغسطس تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

موضوعات متعلقة

أشهر سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه بس

سعر سيارة ليب موتور C11 الكهربائية في مصر موديل 2023

فرق 70 ألف جنيه.. اشتر مرسيدس C180 زيرو

ثروات متحركة .. أرقام خيالية لـ سيارات النجوم بينهم صلاح وهالاند

أرخص ستروين «هاتشباك» 2023 في مصر .. صور

فولكس فاجن تقدم ID.6 CROZZ الكهربائية الجديدة .. بهذا السعر

تشتري مرسيدس GLE ولا BMW X4 موديلات 2023 .. مواصفات وأسعار

سعر بي إم دابليو 118 موديل 2023 الأرخص في مصر

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه ..عقوبة تقاضى مال لإلحاق العمالة بالخارج بالمخالفة

المخيمات البدوية بسانت كاترين..متعة البساطة وسط الطبيعة الخلابة |شاهد

أخبار التوك شو| تطورات الإعصار دانيال في ليبيا ومصر.. وانتخابات الرئاسة 2024 بإشراف قضائي

فعلها فورا.. إجراءات هتفرق في عمر بطارية آيفون

4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى بطلان حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطيا

أخبار الفن| وائل جسار يكشف حقيقة مشاكل شيرين وحسام.. وهاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ