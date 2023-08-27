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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان باثفايندر موديل 2023 في السعودية

صدى البلد

تعتبر السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 أحد أشهر سيارات الـ SUV الرياضية في السوق الخليجي، وتأتي بالعديد من التحديثات المخصصة لتحدي الطرق والمرتفعات.

نيسان باثفايندر موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023

تستمد السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 قوتها من محرك يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر.

 

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 نحو 190 كيلومتر في الساعة، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8 ثوان فقط.

 

يبلغ مغدل استهلاك السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 من الوقود عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر نحو 10.6 لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 74 لتر.

نيسان باثفايندر موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023

الطول الكلي: 5.046 متر

العرض الكلي: 1.975 متر

الارتفاع الكلي: 1.795 متر

قاعدة العجلات: 2.900 متر

سعة صندوق السيارة: 470

 

نيسان باثفايندر موديل 2023

أسعار السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023:

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 162,999 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 177,199 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 189,199 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 باثفايندر نيسان تقنية الفيديو SUV

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