أقل من سعرها بـ 75 ألف جنيه .. اركب شيري تيجو 3 موديل 2024

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 665 الف جنيه، ولكن يمكن الحصول عليها داخل مبادرة احلال السيارات بعد تطبيق الشروط، بقيمة اقل من سعرها الرسمي بنحو 75 الف جنيه تقريبًا.

وتعتبر شيري تيجو 3 هي السيارة الرياضية متعددة الاستخدام الوحيدة من فئة الـ SUV، داخل مبادرة الاحلال، ويتم تقديمها عبر فئة واحدة تتضمن كافة التجهيزات، حيث يتم طرها بمحرك 1600 سي سي، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

شيري تيجو 3

ويتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

شيري تيجو 3

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 بالكثير من التجهيزات منها، زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، مع قفل مركزي للابواب، وجنوط رياضية، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الاستخدام.

شيري تيجو 3

وتتمتع السيارة شيري تيجو 3 بعدد من التقنيات الحماية منها، وسائد هوائية أمامية ثنائية AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، وريموت للتحكم في فتح واغلاق السيارة، وانذار.

شيري تيجو 3

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في مبادرة الاحلال

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 داخل مبادرة الاحلال بقيمة سعرية قدرها 590.720 جنيه، مايقل عن سعرها الرسمي خارج المبادرة بقيمة تقترب من 75 الف جنيه.