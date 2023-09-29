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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

كارافان جديد من نيسان سعر مقابل الخصوصية.. صور

كارافان نيسان SEASIDE
كارافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS

تواصل شركة نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن النسخة SEASIDE BY DETHLEFFS التي تأتي بإطلالة الكارافان، وهي سيارة معتمدة على طراز PRIMASTER الشهير، صاحب التصميم العملاق من فئة الـ VAN.

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ويأتي كرافان SEASIDE BY DETHLEFFS بالتعاون مع الشركة الألمانية ديتليفس، والتي تعمل في مجال إنتاج هذا النوع من السيارات، بينما تقدم هذه النسخة بمركي ديزل بقوة 150 و170 حصانا، مع نوعين من نواقل الحركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات.

 كارافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS

تجهيزات ومواصفات كرافان SEASIDE BY DETHLEFFS

 

يضم كرافان SEASIDE BY DETHLEFFS ثلاجة سعة 36 لترا، ومطبخ، ومساحة لتخيزن أدوات الطهي، بالإضافة إلى موقد غاز مكون من شعلتين، وخزان للمياه العذبة، وسرير قابل للطي مدعوم بمرتبة اسفنجية، وخزانة للملابس.

 كارافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS

كما يضم كرافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS ادراج تخزينية، وقمرة قيادة مزودة بشاشات عرض، مع كاميرا خلفية للمتابعة، ومستشعرات حركة، ونظام رصد النقاط العمياء، وبرنامج الفرامل الاضطرارية، وسعة داخلية تقدر بـ 3300 لتر بعد تهيئة اوضاع المقاعد.

 كارافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS

ويبلغ طول كرافان SEASIDE BY DETHLEFFS نحو 5.08 متر، و2.04 متر للارتفاع، مع واجهة امامية ذات مصابيح حادة الشكل، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية متوسطة الحجم.

 كارافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS

سعر كارافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS

 

تقدم النسخة SEASIDE BY DETHLEFFS بسعر يبدأ من 70 الف يورو، اي ما يعادل 2 مليون و310 الف جنيه.

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