كارافان جديد من نيسان سعر مقابل الخصوصية.. صور

تواصل شركة نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن النسخة SEASIDE BY DETHLEFFS التي تأتي بإطلالة الكارافان، وهي سيارة معتمدة على طراز PRIMASTER الشهير، صاحب التصميم العملاق من فئة الـ VAN.
ويأتي كرافان SEASIDE BY DETHLEFFS بالتعاون مع الشركة الألمانية ديتليفس، والتي تعمل في مجال إنتاج هذا النوع من السيارات، بينما تقدم هذه النسخة بمركي ديزل بقوة 150 و170 حصانا، مع نوعين من نواقل الحركة يدوي أو أوتوماتيكي من 6 سرعات.
تجهيزات ومواصفات كرافان SEASIDE BY DETHLEFFS
يضم كرافان SEASIDE BY DETHLEFFS ثلاجة سعة 36 لترا، ومطبخ، ومساحة لتخيزن أدوات الطهي، بالإضافة إلى موقد غاز مكون من شعلتين، وخزان للمياه العذبة، وسرير قابل للطي مدعوم بمرتبة اسفنجية، وخزانة للملابس.
كما يضم كرافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS ادراج تخزينية، وقمرة قيادة مزودة بشاشات عرض، مع كاميرا خلفية للمتابعة، ومستشعرات حركة، ونظام رصد النقاط العمياء، وبرنامج الفرامل الاضطرارية، وسعة داخلية تقدر بـ 3300 لتر بعد تهيئة اوضاع المقاعد.
ويبلغ طول كرافان SEASIDE BY DETHLEFFS نحو 5.08 متر، و2.04 متر للارتفاع، مع واجهة امامية ذات مصابيح حادة الشكل، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية متوسطة الحجم.
سعر كارافان نيسان SEASIDE BY DETHLEFFS
تقدم النسخة SEASIDE BY DETHLEFFS بسعر يبدأ من 70 الف يورو، اي ما يعادل 2 مليون و310 الف جنيه.