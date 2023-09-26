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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان سنترا 2024 الجديدة .. بسعر يعادل 635 الف جنيه

نيسان سنترا 2024
نيسان سنترا 2024

تواصل شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، مع تعزيز تواجدها في السوق الامريكي، بعد أن كشفت عن تفاصيل جديدة تخض النسخة الشهيرة سنترا "فيس ليفت" موديل 2024، والتي حصلت على بعض التغيرات الداخلية، إلى جانب اطلالة خارجية محدثة بشكل كبير.

سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر .. صور

سعر نيسان سنترا موديل 2024 في مصر .. صور

نيسان سنترا 2024 

حصلت السيارة نيسان سنترا 2024 فيس ليفت الجديدة على مرايات جانبية ذات اغطية سوداء، مع مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED LIGHT، مع شبكة باللون الاسود ذات فتحات متعددة المقاطع الهوائية، وسبولير خلفي نحيف، وجنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة.

نيسان سنترا 2024 

وتحتوي السيارة نيسان سنترا 2024 على باقة من التجهيزات تتضمن، نظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات قياسها 7 بوصة، إلى جانب شاشة اخرى تعمل باللمس والتي تتوسط قمرة القيادة قياسها 8 بوصة تدعم تطبيقات Android Auto وApple CarPlay، ومقود حركة متعدد الوظائف.

نيسان سنترا 2024 

القدرات الفنية لمحرك السيارة نيسان سنترا 2024 

 

تعتمد السيارة نيسان سنترا 2024 فيس ليفت المطروحة في السوق الامريكي، على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 149 حصانا، و198 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات X TRONIC.

نيسان سنترا 2024 

 

سعر السيارة نيسان سنترا 2024 

 

كشفت نسيان عن سعر السيارة نيسان سنترا 2024 في السوق الامريكي، حيث يبدأ من 20.630 دولار، اي ما يعادل بالعملة المصرية نحو 635 الف جنيه، دون رسوم الجمارك والشحن والضرائب.

نيسان سنترا 2024 
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