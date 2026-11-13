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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العلامة الكاملة تضمن تأهله.. منتخب مصر 2010 يهزم المغرب 1– 0 في تصفيات شمال أفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

فاز منتخب مصر مواليد 2010، على منتخب المغرب 1-0 في المواجهة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة العام المقبل.

يوسف علي وضع "الفراعنة" في المقدمة عند الدقيقة 11 بتسديدة ولا أروع غالط بها إياد حمزي حارس "أشبال الأطلس" بعد دقيقة واحدة من إهدار زميله محمد مصطفى "كوستا" لركلة الجزاء، التي احتسبها الحكم الجزائري محمد رفيق عوينة لمصلحة المهاجم المتألق عمر شابون بعد تعرضه للعرقلة من حارس أكاديمية محمد السادس.

هجمات الفراعنة

وكاد منتخب مصر يضاعف النتيجة في الدقيقة 20 بعد أن قاد "كوستا" هجمة من الجانب الأيمن ومرر لعمر شابون الذي عدلها لخالد حسن سددها فوق المرمى، في المقابل لم يشكل منتخب المغرب أي خطورة تُذكر على مرمى المنتخب باستثناء التسديدة التي أطلقها آدم سونا في الدقيقة 16 وأبعدها الحارس مروان أحمد لركنية ببراعة.

في الشوط الثاني أهدر البديل عمار عويس فرصة مؤكدة لتسجيل هدف مصر الثاني عندما حول كرة برأسه فوق المرمى مباشرة ’ ورأسية أخرى من نفس اللاعب في الدقيقة 81 خارج المرمى أيضاً  ’ والأخطر كان انفراداً تاماً من خالد حسن في الدقيقة  87 لكنه سدد كرة  ارتدت من العارضة . في المقابل كاد هيثم دبدوبي أن يعدل النتيجة لعناصر المدرب نبيل باها لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر، ومدربه المتميز عبدالستار صبري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة هذه التصفيات، قبل مواجهة منتخب الجزائر الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة للتصفيات التي يتأهل منها الأول والثاني لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر العام المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض البطولة بقائمة تخلو من أي لاعب محترف في الخارج وبعناصر تنشط في أندية محلية ’ فيما تضم قائمة منتخب المغرب 15 محترفاً بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لهولندا وبلجيكا والدنمارك.
 

منتخب مصر منتخب المغرب كأس أفريقيا تحت 17 سن تصفيات شمال أفريقيا

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