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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة مستعملة "جريت وول بيري".. بأرخص سعر

جريت وول بيري موديل
جريت وول بيري موديل 2008

تعتبر شركة جريت وول واحدة من اكبر شركات تصنيع السيارات في الصين، حيث تقدم عدد كبير من الاصدارات حول العالم، ومنها السيارة "بيري" موديل 2008، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، وغالبًا تنال هذه النوعية من السيارات اعجاب قادة السيارات الجدد والفتيات والعائلات الصغيرة.

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جريت وول بيري موديل 2008

حيث تتمتع السيارة بأبعاد خارجية متقاربة، فيقدر طولها الاجمالي نحو 3.548 مم، و 1.581 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1.544 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.299 مم، فيما يصل وزن السيارة إلى 1015 كيلوجرام، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 206 لتر، وتصل إلى 860 لتر عن طي المقاعد الخلفية.

جريت وول بيري موديل 2008

وتضم السيارة جريت وول انذار مانع للسرقة، وسنتر لوك للابواب، وزجاج أمامي كهربائي، وجنوط سبور، وعجلة قيادة باور، ومساحان للزجاج الخلفي، ومقعد للسائق قابل للتعديل، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي ومشغل cd.

جريت وول بيري موديل 2008

تعتمد السيارة جريت وول بيري على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1342 سي سي، 4 سلندر، 16 صمام، يستطيع أنيضخ قوة إجمالية قدرها 88 حصان، و115 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال 5 غيار.

جريت وول بيري موديل 2008

سعر السيارة جريت وول بيري موديل 2008

 

ظهرت السيارة للبيع عبر احد المواقع المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، بسعر يبلغ 140 الف جنيه قابلة للتفاوض بعد المعاينة، وتشير البايانات الخاصة بهذه النسخة قطعها لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا.

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