سعر ومواصفات بيجو 408 الجديدة كليًا في مصر | صور

تعزز شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تواجدها داخل السوق المصري، عبر باقة من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام SUV، وأيضا فئة الكروس أوفر، ولعل من أحدث إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، هي النسخة بيجو 408 موديل 2023 والتي تنتمي للعائلة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2023 الجديدة كليًا في مصر، إلى جانب عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 408 موديل 2023

المواصفات الفنية وتجهيزات السيارة بيجو 408 موديل 2023

محرك بقوة 215 حصانا.

عزم الدوران 300 نيوتن متر.

سعة 1600 سي سي "تيربو".

4 سلندر.

ناقل سرعات أوتوماتيك.

8 غيار.

دفع أمامي.

بيجو 408 موديل 2023

جنوط رياضية.

كاميرا ومستشعرات حركة.

مثبت سرعة.

مقاعد كهربائية التحكم.

ريموت كنترول.

انذار مانع للسرقة.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

نظام صوتي ترفيهي بلوتوث ومدخل AUX و USB.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

بيجو 408 موديل 2023

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

بصمة دخول السيارة بدون مفتاح.

نظام الثبات الإلكتروني ESP.

برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

نظام إيموبليزر ضد السرقة

وسائد هوائية للحماية.

بيجو 408 موديل 2023

سعر بيجو 408 موديل 2023 الجديدة كليًا في مصر

الفئة الأولى ALLURE PACK أوتوماتيك 2023 محرك 1600 CC تيربو بسعر مليون و560 ألف جنيه.

الفئة الثانية GT أوتوماتيك 2023 محرك 1600 CC تيربو بسعر مليون و780 ألف جنيه.