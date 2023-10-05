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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر في مصر.. اشترِ هاتشباك يابانية زيرو

ميتسوبيشي ميراج 2023
ميتسوبيشي ميراج 2023 اليابانية

تتعدد السيارات اليابانية المطروحة في السوق المصري، ومنها إصدارات شركة ميتسوبيشي الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في مصر، عبر تاريخها الممتد وسمعتها الطيبة، واصداراتها المتنوعة ومن بينها النسخة ميراج موديل 2023.

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تنتمي السيارة ميتسوبيشي ميراج إلى فئة الهاتشباك، والتي يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجيهزات، مع مقدمة حادة المظهر تضم مصابيح تتسم بالشراسة، مع شبكة أمامية باللون الأسود مع خطوط حمراء عرضية، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية.

ميتسوبيشي ميراج 2023 اليابانية

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي ميراج على 4 أبواب بالاضافة إلى مساحة التخزين الخلفية، بينما تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية CVT، ومحرك 3 سلندر ينتج قوة اجمالية قدرها 76 حصان، و100 نيوتن متر من عزم الدوران.

ميتسوبيشي ميراج 2023 اليابانية

ودعمت السيارة ميتسوبيشي ميراج اليابانية بالعديد من التجهيزات منها، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ونظام ترفيهي وصوتي مع مدخل AUX و USB، وعجلة قيادة باور، ومكيف هواء يدوي، وريموت كنترول للتحكم، مع اضاءة داخلية، ومساحات تخزين.

ميتسوبيشي ميراج 2023 اليابانية

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 وسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكترونى، وقفل مركزي سنتر لوك.

ميتسوبيشي ميراج 2023 اليابانية

سعر ميتسوبيشي ميراج 2023 في مصر 

 

تقدم ميتسوبيشي ميراج 2023 في مصر بسعر رسمي يبلغ 595 الف جنيه، حيث تعد ارخص سيارة هاتشباك تقدمها العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري.

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