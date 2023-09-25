بيجو تكشف عن E-308 الكهربائية الجديدة بالأسعار .. صور

تواصل شركة بيجو من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت العديد من التفاصيل عن نسختها الجديدة E-308، والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، اضافة إلى حزمة من التجهيزات التقنية، وظهرها الخارجي الذي يتسم الشراسة.

بيجو E-308

ترتكز السيارة بيجو E-308 على جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح تعمل بتقنية LED، ذات تصميم حاد المظهر، وشبكة متوسطة الحجم اسفل غطاء المحرك اضافة إلى شبكة اخرى اسفل الصادم الامامي، مع وجود مصابيح جانبية تتبني استراتيجية انياب الاسد.

بيجو E-308

وجاءت السيارة بيجو E-308 بمصابيح ضباب خلفية، مع سبولير رياضي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، ومجموعة من التجهيزات الداخلية تتضمن شاشة ثلاثية الابعاد لعرض البيانات، وشاشة مزدوجة تتسوط قمرة القيادة تعمل باللمس، وتدعم الكثير من التطبيقات وانظمة المساعدة والملاحة.

بيجو E-308

وتحتوي بيجو E-308 على مكيف هواء اوتوماتيكي، وفرامل يد الكترونية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، مع حزمة من اللمسات العصرية والتي تشمل ارجاء مقصورة القيادة.

بيجو E-308

القدرات الفنية للسيارة بيجو E-308

تضم السيارة بيجو E-308 بطارية كهربائية يمكن شحنها من 20% إلى 80% في مدة تستغرق 25 دقيقة أو اقل، مع امكانية السير لمسافة قدرها 414 كيلومتر، بينما تضم محرك كهربائي يستطيع أن يضخ 156 حصان، و260 نيوتن متر من عزم الدوران.

بيجو E-308

سعر بيجو E-308

يذكر أن الاسعار المتوقعة حتى الان لهذه اللنسخة فتقدر بـ 49.576 دولار، اي ما يعادل بالعملة المصرية نحو مليون و532 الف جنيه، دون حساب المصاريف الجمركية والشحن.