أرخص 5 سيارات ألمانية "زيرو" في مصر .. صور

تقدم شركات تصنيع السيارات الالمانية، عدد كبيرة من اصداراتها المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تختلف من ناحية التجهيزات والفئات، والقدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الهيكلية، بالاضافة إلى نقطة مهمة وهي عامل السعر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات المانية "زيرو" في مصر

ارخص 5 سيارات المانية

1 - اوبل كورسا

تقدم اوبل كورسا 2024 بسعر 899,990 جنيه للفئة الاولى، وبسعر 979,990 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات، وتستخدم السيارة محرك 1200 سي سي تيربو، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع قوة اجمالية قدرها 130حصان و 230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويمكن بهذه القدرات التسارع من 0 لـ 100كم/س في غضون 8.7 ثانية.

ارخص 5 سيارات المانية

2 - فولكس فاجن تي روك

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 نحو 1,450,000 جنيه، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة رياضية تطرحها العلامة التجارية الالمانية في مصر، وتعتمد السيارة على محرك تيربو 1400 سي سي، بقوة 152 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 205 كم/س، مع التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.4 ثانية.

ارخص 5 سيارات المانية

3 - بي إم دبليو 118

يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 نحو 1,850,000 جنيه، بينما تستخدم السيارة محرك 136 حصان سعة 1500 سي سي، 3 سلندر، مع عزم دوران 220 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في غضون 8.7 ثانية.

ارخص 5 سيارات المانية

4 - مرسيدس B 200

يبلغ سعر السيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 نحو 1,675,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، بقوة 163 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من 7 سرعات، بالاضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 8.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 223 كم/س.

ارخص 5 سيارات المانية

5 - بي إم دبليو 218 i

تبدأ اسعار السيارة بي ام دبليو 218 i موديل 2024 من 1,950,000 جنيه، وتعتمد على قجرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان، و220 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، سرعة قصوى تصل إلى 215 كم/ساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.7 ثانية.