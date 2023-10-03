سعر مرسيدس E200 AMG موديل 2023 بعد الأوفر برايس

تعتبر السيارة E200 AMG واحدة من ابرز اصدارات شركة مرسيدس داخل السوق المصري، والتي تباع بسعر رسمي يبلغ 3 مليون 750 الف جنيه، بينما تخطى سعر الاوفر برايس حاجز المليون جنيه لهذه النسخة، ويعني هذا المصطلح فرض قيمة اضافية من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

وظهرت السيارة مرسيدس E200 AMG عبر الانترنت للبيع بحالة الزيرو، مع اوفر برايس يقدر بـ 850 الف جنيه، ليصل سعرها الاجمالي إلى 4 مليون و600 الف جنيه، مع تقديمها بموديل 2023.

مرسيدس E200 AMG موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة مرسيدس E200 AMG موديل 2023 في مصر

تحتوي السيارة مرسيدس E200 AMG 2023 على كاميرا 360 درجة، وفتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، ومثبت للسرعة، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، واضاءة LED مع مصابيح حادة المظهر، ومقاعد ذات تحكم كهربائي.

مرسيدس E200 AMG موديل 2023

وتضم مرسيدس E200 AMG 2023 شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس تدعم الكثير من التطبيقات، وزجاج فاميه، وجنوط رياضية، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، ونظام الثبات الالكتروني، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، مع برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، والكثير من ادوات التحكم.

مرسيدس E200 AMG موديل 2023

وتبلغ القوة الاجمالية للمحرك نحو 197 حصانا، حيث يأتي بسعة 2000 سي سي تيربو، و320 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي، بينما تصل السرعة القصوى إلى 240 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 7.5 ثانية.