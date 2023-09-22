مرسيدس G-CLASS بترقيات مذهلة من MANSORY |صور

تعزّز MANSORY عملاقة تعديل السيارات من تألقها في هذا المجال، بعد أن ظهرت أحد إصدارات النجمة الألمانية مرسيدس في ثوب جديد، حيث تمتعت بحزمة من الترقيات، شملت الهيكل الخارجي لهذه السيارة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالإضافة إلى المقصورة الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية.

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

تأتي السيارة بمحرك 4000 سي سي V8 "تيربو"، يستطيع انينتج قوة إجمالية قدرها 850 حصانا، و1000 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة، والقدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.5 ثانية.

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

حصلت السيارة مرسيدس G-CLASS المعدلة على مقصورة داخلية انيقة، تتمتع باللون الازرق والابيض مع خامة من الجلد الفاخر، وعدة لمسات داخلية تتسم بالرفاهية المعروفة عن MANSORY، بالاضافة إلى فتحات تهوية خلفية، مع هيكل خارجي يتسم بالفخامة.

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

وظهرت السيارة من الخارج بالكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، مع عتبات جانبية لسهولة الصعود للمقصورة، ودعامات اعلى ناحية العجلات، والتي تمتعت بجنوط رياضية يبلغ قياسها 22انش، واطارات 325/55 R22 طراز بيريلي، ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، ونظومة اضاءة علوية ذات اداء مزدوج، وغطاء للمحرك معاد تصميمة، وسبولير خلفي.

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

ويخطط أن تنطلق هذه السيارة عبر 10 نسخ فقط، ولكن مازال السعر الخاص بها لم يكشف بعد، بينما يصل سعر السيارة الاصلية نحو 350 ألف دولار تقريبًا.