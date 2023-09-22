عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس G-CLASS بترقيات مذهلة من MANSORY |صور

مرسيدس G-CLASS المعدلة
مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

تعزّز MANSORY عملاقة تعديل السيارات من تألقها في هذا المجال، بعد أن ظهرت أحد إصدارات النجمة الألمانية مرسيدس في ثوب جديد، حيث تمتعت بحزمة من الترقيات، شملت الهيكل الخارجي لهذه السيارة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالإضافة إلى المقصورة الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية.

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 بكل فئاتها

سعر مرسيدس GLS موديل 2023 .. صور

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

 

تأتي السيارة بمحرك 4000 سي سي V8 "تيربو"، يستطيع انينتج قوة إجمالية قدرها 850 حصانا، و1000 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة، والقدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.5 ثانية.

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

حصلت السيارة مرسيدس G-CLASS المعدلة على مقصورة داخلية انيقة، تتمتع باللون الازرق والابيض مع خامة من الجلد الفاخر، وعدة لمسات داخلية تتسم بالرفاهية المعروفة عن MANSORY، بالاضافة إلى فتحات تهوية خلفية، مع هيكل خارجي يتسم بالفخامة.

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

وظهرت السيارة من الخارج بالكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، مع عتبات جانبية لسهولة الصعود للمقصورة، ودعامات اعلى ناحية العجلات، والتي تمتعت بجنوط رياضية يبلغ قياسها 22انش، واطارات 325/55 R22 طراز بيريلي، ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، ونظومة اضاءة علوية ذات اداء مزدوج، وغطاء للمحرك معاد تصميمة، وسبولير خلفي.

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY

ويخطط أن تنطلق هذه السيارة عبر 10 نسخ فقط، ولكن مازال السعر الخاص بها لم يكشف بعد، بينما يصل سعر السيارة الاصلية نحو 350 ألف دولار تقريبًا.

مرسيدس G-CLASS المعدلة من MANSORY
MANSORY مرسيدس مرسيدس G-Class مرسيدس G-CLASS المعدلة G-CLASS المعدلة SUV السيارة مرسيدس G-CLASS المعدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

موضوعات متعلقة

5 سيارات SUV صينية "جديدة" تبدأ من 600 ألف جنيه

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

سعر دونج فنج اى 70 برو الكهربائية في مصر.. انسى البنزين

أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024

سعر جيتور DASHING موديل 2024 في مصر

بقوة 487 حصانا.. فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة |صور

قريباً في مصر .. مواصفات GAC إمباو الجديدة |صور

ترشيحاتنا

بركات: هناك لاعبون في الدوري المصري يدخنون الشيشة

شاهد.. لحظة انسحاب وزير كويتي بالأمم المتحدة اعتراضًا على وجود مسئول إسرائيلي

بمئوية ميلاده|ننشر تفاصيل أول لقاء بين «هيكل» ومبارك وسبب خلافه مع السادات

لماذا عليك أن تقرأ سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة؟

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

دويدار: لاعبو الزمالك "مظاليم".. وتبديلات أوسوريو "خطأ فادح"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناوله.. نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة

بكوب لبن.. طريقة عمل الجبنة الكريمي بالمنزل

بأوراق الجوافة .. تخلص من حساسية الجلد بوصفتان مختلفتان

احترس .. آلام البطن مؤشر لأمراض خطيرة إذا ظهرت معها هذه الأعراض

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ