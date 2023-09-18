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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 بكل فئاتها

مرسيدس E200 موديل
مرسيدس E200 موديل 2023

تعتبر السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 من أشهر إصدارات العلامة التجارية المطروحة في السوق المصري، حيث تقدم بقيمة سعرية قدرها 2,950,000 جنيه للفئة الأولى PREMIUM، بينما تطرح عبر فئتين من التجهيزات أيضا وهم AVANTGARDE والنسخة AMG.

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وفي سياق هذا الموضوع تعرف على سعر ومواصفات السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 المطروحة في السوق المصري.

مرسيدس E200 موديل 2023 

تستمد السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بقوة اجمالية قدرها 197 حصانا، و320 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع سعة بلغت 2000 CC تيربو، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 8 غيار مع تقنية الجر الخلفي للعجلات.

مرسيدس E200 موديل 2023 

تسارع السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 

 

يمكن للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 الانطلاق والوصول إلى سرعة قصوى قدرها 240 كيلومتر في الساعة، أما عن انطلاقها من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة فسوق يستغرق نحو 7.5 ثانية فقط.

مرسيدس E200 موديل 2023 

تحتوي السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 على مجموعة من التجهيزات منها كاميرا 360 درجة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، متابعة ضغط الإطارات، شاشة داخلية تعمل باللمس، زر تشغيل المحرك وإيقافه، مكيف هواء أوتوماتيكي، مرايات جانبية كهربائية "ضم"، بصمة خارجية للدخول، باقة من أنظمة المساعدة والحماية.

مرسيدس E200 موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر 

 

  • أول فئة أوتوماتيك PREMIUM مرسيدس E200 موديل 2023 بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه.
  • ثاني فئة أوتوماتيك AVANTGARDE مرسيدس E200 موديل 2023 بسعر 3 ملايين و350 ألف جنيه.
  • ثالثة فئة أوتوماتيك AMG مرسيدس E200 موديل 2023 بسعر 3 ملايين و750 ألف جنيه.
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