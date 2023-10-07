عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا اكسيد الشكل الجديد في مصر.. صور

كيا اكسيد موديل 2024
كيا اكسيد موديل 2024

انطلقت السيارة كيا اكسيد في السوق المصري بداية من موديلات 2022، لتغيب اصدارات 2023 وتظهر مجددًا بموديلات 2024، والتي جاءت بثوب جديد يحمل الكثير من اللمسات الجديدة، حيث تمتعت بمقدمة عصرية تضم حزمة من الشبكات الهوائية كبيرة الحجم، بالاضافة إلى جنوط رياضية جديدة، وعدد من الترقيات الاخرى.

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة .. بهذا السعر

سعر كيا نيرو الكهربائية موديل 2024 .. صور

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. صور

تبدأ من 485 ألف جنيه.. كيا راي الكهربائية الجديدة| صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اهم المواصفات الفنية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 وسعرها في السوق المصري.

كيا اكسيد موديل 2024 

ابعاد السيارة كيا اكسيد 2024 

 

  • طول كلي 4395 مم.
  • عرض كلي 1862 مم.
  • ارتفاع السيارة 1483 مم.
  • الارتفاع عن الارض 184 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2650 مم.
  • حقيبة التخزين الخلفية سعة 426 لتر.
  • خزان وقود سعة 50 لتر.
كيا اكسيد موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة كيا اكسيد 2024

 

  • تستخدم كيا اكسيد 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC "تيربو".
  • تنتج السيارة قوة اجمالية قدرها 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • تعتمد اكسيد على ناقل حركة أوتوماتيك DSG من 7 سرعات.
  • يمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.
  • يصل متوسط استهلاك كيا اكسيد 2024 من الوقود نحو 6.1 لتر/100 كيلومتر.

 

كيا اكسيد موديل 2024 

اسعار فئات كيا اكسيد الشكل الجديد موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك HIGHLINE كيا اكسيد 2024 بسعر مليون و149.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGHLINE PANORAMA كيا اكسيد 2024 بسعر مليون و219.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك TOP LINE PANORAMA كيا اكسيد 2024 بسعر مليون و289.990 جنيه.

كيا اكسيد تقنية الفار سيارة كيا اكسيد موديل 2024 اسعار كيا اكسيد الشكل الجديد اسعار كيا اكسيد الشكل الجديد موديل 2024 اسعار كيا اكسيد موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

424 تزكية للسيسي من مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية

موضوعات متعلقة

بالأسعار.. 5 سيارات فرنسية جديدة في السوق المصري| صور

سيارة رياضية أوتوماتيك موديل 2017 بسعر لقطة

سعر فولكس فاجن ID 6 الكهربائية في مصر

في متناول الجميع.. سعر بي واي دي أوتوماتيك موديل 2015

عائلية بـ 7 مقاعد.. سيارة يابانية زيرو بهذا السعر

نيسان صني 2024 كسر زيرو بأفضل سعر

بقوة 830 حصان.. فيراري 296 GTB بعد ترقيات MANSORY| صور

أغلى 5 سيارات موديل 2023 في الامارات.. منها رولز رويس وبنتلي

ترشيحاتنا

هشام آمنة: تنظيم دورات تدريبية مجمعة للعاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظات

سي إن إن تشيد بموقف مصر السريع.. تهدئة لإنقاذ المدنيين ووقف إراقة الدماء

البيئة تجوب المحافظات للاطمئنان على سير العمل بمنظومة قش الأرز

المشير محمد علي فهمي|قام ببناء حائط الصواريخ..وأسقط ثلث طائرات العدو في حرب أكتوبر

إنتي حشرة.. قصة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل.. والتسريب يقلب الطاولة

هذا ما قالته المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

لن تصدق|ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين د مع ممارسة التمارين الرياضية؟

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ