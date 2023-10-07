سعر كيا اكسيد الشكل الجديد في مصر.. صور

انطلقت السيارة كيا اكسيد في السوق المصري بداية من موديلات 2022، لتغيب اصدارات 2023 وتظهر مجددًا بموديلات 2024، والتي جاءت بثوب جديد يحمل الكثير من اللمسات الجديدة، حيث تمتعت بمقدمة عصرية تضم حزمة من الشبكات الهوائية كبيرة الحجم، بالاضافة إلى جنوط رياضية جديدة، وعدد من الترقيات الاخرى.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اهم المواصفات الفنية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024 وسعرها في السوق المصري.

كيا اكسيد موديل 2024

ابعاد السيارة كيا اكسيد 2024

طول كلي 4395 مم.

عرض كلي 1862 مم.

ارتفاع السيارة 1483 مم.

الارتفاع عن الارض 184 مم.

طول قاعدة العجلات 2650 مم.

حقيبة التخزين الخلفية سعة 426 لتر.

خزان وقود سعة 50 لتر.

كيا اكسيد موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة كيا اكسيد 2024

تستخدم كيا اكسيد 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC "تيربو".

تنتج السيارة قوة اجمالية قدرها 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران.

تعتمد اكسيد على ناقل حركة أوتوماتيك DSG من 7 سرعات.

يمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.

يصل متوسط استهلاك كيا اكسيد 2024 من الوقود نحو 6.1 لتر/100 كيلومتر.

كيا اكسيد موديل 2024

اسعار فئات كيا اكسيد الشكل الجديد موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك HIGHLINE كيا اكسيد 2024 بسعر مليون و149.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGHLINE PANORAMA كيا اكسيد 2024 بسعر مليون و219.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك TOP LINE PANORAMA كيا اكسيد 2024 بسعر مليون و289.990 جنيه.