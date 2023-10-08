فرق 230 الف جنيه .. تشتري جيلي كول راي ولا شيري تيجو 3 "سيارات زيرو"

تقدم شركات تصنيع السيارات الصينية الكثير من السيارات المتنوعة في السوق المصري، منها النسخة جيلي كول راي والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

كما تقدم شركة شيري الصينية عدد كبير من الطرازات المتنوعة من بينها النسخة تيجو 3 موديل 2024، والتي تأتي بفارق سعري يبلغ 230 الف جنيه مقارنة بالنسخة كول راي المطروحة من قبل جيلي.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية وابرز مواصفات كلا من النسخة جيلي كول راي والسيارة شيري تيجو 3 في مصر.

جيلي كول راي موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023

تستمد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 175 حصان، و255 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 7.9 ثانية، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر.

الابعاد الخارجية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023

الطول الكلي 4330 مم.

العرض الكلي 1800 مم.

الارتفاع الكلي 1609 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 180 مم.

قاعدة العجلات بطول اجمالي 2600 مم.

حقيبة تخزين سعة 330 لتر.

جيلي كول راي موديل 2023

شيري تيجو 3 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

تستخدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيك CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر وذلك عندما تخوض السيارات مسافة قدرها 100 كيلومتر.

الابعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

طول كلي 4419 مم.

عرض كلي 1765 مم.

ارتفاع كلي 1651مم.

قاعدة عجلات 2510مم.

خلوص ارضي 190 مم.

سعة حقيبة التخزين 550 لتر.

شيري تيجو 3 موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 وشيري تيجو 3 موديل 2024

سعر السيارة جيلي كول راي موديل 2023

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 900,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 1,019,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2023 بسعر 1,029,000 جنيه.

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 الرسمي داخل السوق المصري نحو 665 الف جنيه، ويذكر أن السيارة يتم طرحها عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.