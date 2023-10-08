عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرق 230 الف جنيه .. تشتري جيلي كول راي ولا شيري تيجو 3 "سيارات زيرو"

 جيلي كول راي موديل
 جيلي كول راي موديل 2023 وشيري تيجو 3 موديل 2024

تقدم شركات تصنيع السيارات الصينية الكثير من السيارات المتنوعة في السوق المصري، منها النسخة جيلي كول راي والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

أرخص ثاني سيارة زيرو تقدمها جاك في مصر

سعر أرخص سيارة ألمانية موديل 2024 في مصر.. صور

سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر .. بعد الأوفر برايس

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

كما تقدم شركة شيري الصينية عدد كبير من الطرازات المتنوعة من بينها النسخة تيجو 3 موديل 2024، والتي تأتي بفارق سعري يبلغ 230 الف جنيه مقارنة بالنسخة كول راي المطروحة من قبل جيلي.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية وابرز مواصفات كلا من النسخة جيلي كول راي والسيارة شيري تيجو 3 في مصر.

جيلي كول راي موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023

 

تستمد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 175 حصان، و255 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 7.9 ثانية، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 

الابعاد الخارجية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023

 

  • الطول الكلي 4330 مم.
  • العرض الكلي 1800 مم.
  • الارتفاع الكلي 1609 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 180 مم.
  • قاعدة العجلات بطول اجمالي 2600 مم.
  • حقيبة تخزين سعة 330 لتر.
جيلي كول راي موديل 2023
 شيري تيجو 3 موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

تستخدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 125 حصان، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيك CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر وذلك عندما تخوض السيارات مسافة قدرها 100 كيلومتر.

 

الابعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

 

  • طول كلي 4419 مم.
  • عرض كلي 1765 مم.
  • ارتفاع كلي 1651مم.
  • قاعدة عجلات 2510مم.
  • خلوص ارضي 190 مم.
  • سعة حقيبة التخزين 550 لتر.
 شيري تيجو 3 موديل 2024 

الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 وشيري تيجو 3 موديل 2024 

 

سعر السيارة جيلي كول راي موديل 2023 

 

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 900,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 1,019,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2023 بسعر 1,029,000 جنيه.

 

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 الرسمي داخل السوق المصري نحو 665 الف جنيه، ويذكر أن السيارة يتم طرحها عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

سيارات شيري تيجو 3 جيلي كول راي جيلي كول راي موديل 2023 شيري تيجو 3 موديل 2024 سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 سعر السيارة جيلي كول راي موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت.. وسماع دوي إطلاق نار

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

بعد تسجيل هدفين في شباك برايتون.. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح بالبريميرليج

موضوعات متعلقة

ميتسوبيشي اكسابندر 2023 ذات الـ 7 مقاعد .. بسعر جديد

تبدأ من 610 آلاف جنيه .. أسعار سيارات ميتسوبيشي بعد الزيادة الجديدة

سيارات كهربائية.. أسعار ومواصفات جيلي جيومتري C ودونج فنج E70 |صور

أصغر سيارة مستعملة "جريت وول بيري".. بأرخص سعر

شيفروليه اوبترا 2023 "كسر زيرو" للبيع بهذا السعر

سعر كيا اكسيد الشكل الجديد في مصر.. صور

لومعاك 150 الف .. اشتري فيات هاتشباك موديل 2008

سعر هيونداي ايونيك 5 الكهربائية موديل 2024 .. صور

ترشيحاتنا

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

تصعيد من قبل حماس..بيان عاجل من الإمارات بشأن تطورات الأوضاع في غزة

52 الف قطعة أثرية مسروقة..اليونيسكو تفتتح أول متحف افتراضي للحفاظ على التراث

سويلم:يجب وضع خطة لإنتاج ملحمة متكاملة عن نصر أكتوبر لكل الأجيال

أبطال حرب أكتوبر يوجهون رسالة للأجيال الحالية.. تفاصيل

برشلونة يفقد نقطتين جديدتين أمام غرناطة في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرز بكام النهاردة؟.. تراجع مفاجئ في الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

بسعر خرافي.. بدلة مريم أوزرلي تثير الجدل على السوشيال ميديا

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ