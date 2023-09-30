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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا CN7 كسر زيرو "هاي لاين" .. بهذا السعر

هيونداي النترا CN7
هيونداي النترا CN7

تعد السيارة هيونداي النترا CN7 من احدث اصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية التي قدمت في السوق المصري، مع امتداد طرازات النترا الشهيرة، وتباع السيارة عبر الانترنت تحت مصطلح "كسر الزيرو" بقيمة سعرية تنافسية، بعد أن وصل الاوفر برايس الغير رسمي إلى 800 الف جنيه بخلاف سعر السيارة الرسمي.

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هيونداي النترا CN7 

تأتي السيارة هيونداي النترا CN7 بموديل 2022 الفئة الرابعة، مع عدد كيلومترات يبلغ 900 كم فقط، بالاضافة إلى خصة 3 سنوات وبدون اي توكيلات، وتشير البيانات أن السيارة تتمتع بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، كما انها تتمتع ايضا بحالة فنية ممتازة.

هيونداي النترا CN7 

وتضم السيارة هيونداي النترا CN7 باقة من التجهيزات منها، فتحة سقف، مرايات كهربائية ضم، مكيف هواء، فرش جلد، ريموت تحكم، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، زجاج ملون، نوافذ كهربائية، بلوتوث، مدخل USB و AUX، وقفل مركزي للابواب، ومثبت سرعة.

هيونداي النترا CN7 

وتحتوي السيارة هيونداي النترا CN7 على انذار، وكاميرا خلفية مع مستشعرات ركن، ونظام فرامل ABS مانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى مقصورة عصرية ومظهر خارجي انيق.

هيونداي النترا CN7 

وتعتمد السيارة هيونداي النترا CN7 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، بقوة اجمالية بلغت 126 حصان، و155 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية يعمل عبر تقنية الدفع الامامي.

هيونداي النترا CN7 

سعر هيونداي النترا CN7 موديل 2022 "كسر زيرو"

 

تقدم السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة اجمالية قدرها مليون و250 الف جنيه.

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