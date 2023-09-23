هيونداي توسان "كسر زيرو" 2022 .. اعرف سعرها

تعتبر هيونداي توسان واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، من فئة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم خارجي رياضي، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع، ومصابيح حادة المظهر تتسم بالشراسة.

وظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 للبيع تحت مسمى "كسر الزيرو" عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة بهذا الشأن بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت هذه النسخة بعدد كيلومترات قيلية بالفعل قدرها 5.700 كيلومتر فقط.

هيونداي توسان موديل 2022

وحصلت السيارة هيوندي توسان 2022 على طلاء باللون الاحمر، مع حالة خارجية ممتازة، بينما ترتكز على جنوط رياضية، وتضم السيارة فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية ضم، وقفل مركزي مع ريموت كنترول، ونوافذ كهربائية.

هيونداي توسان موديل 2022

وتحتوي السيارة على فرش قماشي من الداخل، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للخاصة بالفرامل EBD، وبرنامج التوزان الالكتروني ESP.

هيونداي توسان موديل 2022

وتضم السيارة محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 180 حصان، و265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات "دفع أمامي"، وسرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر/ساعة، و 9 ثواني للووصل إلى 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

هيونداي توسان موديل 2022

سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2022

تباع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 "كسر زيرو" الفئة الثالثة، بقيمة سعرية قدرها مليون و600 الف جنيه.