عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان "كسر زيرو" 2022 .. اعرف سعرها

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2022

تعتبر هيونداي توسان واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، من فئة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم خارجي رياضي، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع، ومصابيح حادة المظهر تتسم بالشراسة.

بـ 180 ألف جنيه.. اركب سيارة هاتشباك من هيونداي

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

وظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 للبيع تحت مسمى "كسر الزيرو" عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة بهذا الشأن بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت هذه النسخة بعدد كيلومترات قيلية بالفعل قدرها 5.700 كيلومتر فقط.

هيونداي توسان موديل 2022 

وحصلت السيارة هيوندي توسان 2022 على طلاء باللون الاحمر، مع حالة خارجية ممتازة، بينما ترتكز على جنوط رياضية، وتضم السيارة فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية ضم، وقفل مركزي مع ريموت كنترول، ونوافذ كهربائية.

هيونداي توسان موديل 2022 

وتحتوي السيارة على فرش قماشي من الداخل، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للخاصة بالفرامل EBD، وبرنامج التوزان الالكتروني ESP.

هيونداي توسان موديل 2022 

وتضم السيارة  محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 180 حصان، و265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات "دفع أمامي"، وسرعة قصوى تصل لـ 200 كيلومتر/ساعة، و 9 ثواني للووصل إلى 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

هيونداي توسان موديل 2022 

سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2022 

 

تباع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 "كسر زيرو" الفئة الثالثة، بقيمة سعرية قدرها مليون و600 الف جنيه.

توسان SUV موديل 2022 هيونداي توسان موديل 2022 كسر زيرو سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2022 توسان موديل 2022 كسر زيرو هيونداي توسان موديل 2022 كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

موضوعات متعلقة

7 راكب.. بأفضل سعر للزيرو "سوزوكي ارتيجا" الجديدة

5 سيارات يابانية في مصر تبدأ من 400 الف جنيه.. صور

بـ 180 ألف جنيه.. اركب سيارة هاتشباك من هيونداي

شيري تكشف عن تيجو 7 برو الجديدة بهذا السعر.. صور

تبدأ من 485 ألف جنيه.. كيا راي الكهربائية الجديدة| صور

تويوتا تقدم C-HR موديل 2024 الجديدة.. صور

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودية موديل 2023 .. صور

فيات تطرح سيارتها الكهربائية النسخة «600» بهذه المواصفات .. صور

ترشيحاتنا

تدشين خط طيران مباشر يضاعف عدد السياح من أمريكا اللاتينية إلى مصر

مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

مدير مالي لشركة بترول شهيرة وعائلته ممنوعون من التصرف في أمولهم| والسبب

سيول تغرق مدينة هندية وتجرف المواطنين والمركبات|فيديوهات صادمة

الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على بوخوم برباعية في الدوري الألماني

قرار جديد ضد 4 سيدات تعدوا على 3 أبناء لإحداهن بالوراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان شفاف...رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

طريقة عمل المسقعة التركي.. جديدة وغير تقليدية

بالشورت … ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ