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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سيارة بيك اب من ISUZU .. اعرف سعرها

 ISUZU دي ماكس
 ISUZU دي ماكس

ظهرت السيارة ISUZU دي ماكس والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك اب" في نسختها المحدثة، للمرة الاولى في تايلاند، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز المنافسين للكثير من السيارات الاخرى ابرزها نيسان نافارا اليابانية، ومنافستها الشهيرة ايضا تويوتا هايلكس.

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تأتي السيارة ISUZU دي ماكس بتصميم ثنائي الابواب،واخر رباعي الابواب بمفهوم الـ"دبل كابينه"، مع مقدمة أمامية تتسم بالشراسة حيث تتمتع بشبكات امامية متعددة المقاطع الهوائية، ومصابيح حادة الشكل مع اضاءة LED، ومصابيح نهارية، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وعتبات بازرة لسهولة الصعود إلى قمرة القيادة.

 ISUZU دي ماكس

تحتوي السيارة ISUZU دي ماكس من المداخل على حزمة من التجهيزات منها، لوحة عدادات قياسها 7 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 9 بوصة، ومداخل USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام ترفيهي صوتي، اضافة إلى تقنيات اخرى تتضمن كاميرا للمتابعة، ومثبت سرعة تكيفي، وخاصية الفرامل التلقائية في حالات الخطر.

 ISUZU دي ماكس

القدرات الفنية لـ ISUZU دي ماكس

 

تضم "بيك اب" ISUZU دي ماكس محرك رباعي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 188 حصانا، و450 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1900 سي سي، يضخ 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن متر، بالاضافة إلى خيارات ناقل الحركة للنسختين والتي تتضمن اليدوي و أوتوماتيكي الاداء المكون من 6 سرعات.

 ISUZU دي ماكس

سعر ISUZU دي ماكس الجديدة 

 

تبدأ الاسعار الخاصة بالنسخة ISUZU دي ماكس في تايلاند من 17 الف و560 دولار امريكي وذلك للفئة الاولى، بينما يبلغ سعر الفئة V-Cross نحو 24 الف و777 دولار، ويصل سعر V-Cross رباعية الابواب إلى 33 الف و967 دولار امريكي. 

 ISUZU دي ماكس
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