أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

إم جي ZS

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيارات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 929,990 و 1,040,000 جنيه.

جيلي كولراي

جيلي كولراي

تستمد جيلي كولراي قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 174 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 924,000 وصولًا إلى 1,299,000 جنيه.

جيتور X70 PLUS

جيتور X70 PLUS

زودت السيارة جيتور X70 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، بقوة 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,160,000 جينه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 929,000 و 999,000 جنيه.

هافال جوليان برو 

هافال جوليان برو 

تقدم هافال جوليان برو بمحرك 1500 سي سي، تيربو، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و220 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,199,000 جنيه.

