صنع مجده من ضربات الجزاء.. طارق السيد: أنا أفضل من علي معلول

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بأنه يتفوق فنيًا على التونسي علي معلول، الظهير الأيسر السابق للأهلي ولاعب الصفاقسي حاليًا.



وقال طارق السيد، خلال تصريحات تلفزيونية "إن معظم أهداف علي معلول جاءت من ركلات جزاء، بينما لم يسجل هو أي هدف من علامة الجزاء طوال مسيرته، معتبرًا ذلك فارقًا جوهريًا في تقييم الأداء الهجومي الحقيقي.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "علي معلول لاعب كبير وصنع تاريخًا محترمًا، لكنني أتفوق عليه في الأهداف من اللعب المفتوح، كما أنه كان يعاني دفاعيًا مقارنة بي".

وذكر أن نحو 70% من أهداف عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك جاءت من تمريرات وصناعة لعب منه.