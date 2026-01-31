تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية خارج ملعبه، عندما يحل ضيفًا على نظيره إلتشي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، سواء على مستوى المنافسة على الصدارة أو تحسين المراكز بجدول الترتيب.

موعد المباراة ومكان إقامتها

تقام مباراة برشلونة وإلتشي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الليجا الإسبانية، على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، معقل فريق إلتشي، وسط حضور جماهيري متوقع، في ظل رغبة أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر البطولة.



موقف الفريقين في جدول الدوري



يدخل برشلونة المباراة وهو متربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق الموسم، جعلته المرشح الأبرز للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يحتل فريق إلتشي المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ويسعى لتحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة أن اللعب على أرضه يمثل دافعًا إضافيًا للاعبيه.

طموحات برشلونة قبل اللقاء

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز صدارته لجدول الليجا، خاصة في ظل الضغط المستمر من ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة، مما يجعل أي تعثر محتمل مكلفًا في صراع القمة.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة الأداء القوي، واستغلال الفوارق الفنية بين الفريقين للخروج بنتيجة إيجابية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إلتشي

من المنتظر أن يعتمد برشلونة على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إريك جارسيا، فرينكي دي يونج

الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينها

خط الهجوم: فيران توريس

ويأمل جمهور برشلونة أن يواصل الفريق عروضه القوية ويعود من ملعب إلتشي بانتصار جديد يعزز حلم التتويج بلقب الدوري الإسباني



