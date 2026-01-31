روسيا: التعاون العسكري مع إفريقيا وصل لمستويات تجاوزت العصر السوفيتي

قال ألكسندر ميخييف المدير التنفيذي لشركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية للأسلحة، إن التعاون العسكري الفني لروسيا مع الدول الإفريقية قد وصل إلى الحجم الذي كان عليه خلال العصر السوفيتي بل وتجاوزه في بعض الجوانب.

وأضاف ميخييف - عقب اجتماع لجنة التعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية، برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أن "روسوبورون إكسبورت توسع أنشطتها في إفريقيا؛ وقد وصل التعاون العسكري الفني مع دول القارة إلى المستوى الذي كان عليه خلال العهد السوفيتي وتجاوزه في بعض النواحي"، وفق وكالة الأنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن روسيا ستعرض منتجات جديدة تم اختبارها في قتال حقيقي، خلال معرض الدفاع العالمي في المملكة العربية السعودية.