أخبار العالم

بتكوين يتراجع مع استمرار عزوف المستثمرين المؤسسيين رغم تحسن شهية المخاطرة

بتكوين يتراجع مع استمرار عزوف المستثمرين المؤسسيين رغم تحسن شهية المخاطرة عقب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي
أ ش أ

تراجعت العملة المشفّرة الأكبر في العالم "بتكوين" بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس، مواصلة صعوبتها في تحقيق مكاسب ملموسة وسط ضعف تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية، في الوقت الذي عزز فيه إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ شهية المخاطرة في الأسواق.


وانخفض سعر البتكوين بنسبة 0.6% إلى 102,775.6 دولار متراجعًا عن معظم العملات البديلة التي شهدت تعافيًا محدودًا في الأسعار؛ وفق ما نشره موقع (كوين ديسك) الأمريكي.


وأظهرت بيانات أن صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين (ETFs) المدرجة في السوق الأمريكية سجلت تدفقات خارجة بنحو 278 مليون دولار أمس الأربعاء، كما تكبدت خروجًا لرؤوس أموال بلغت 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.


ورغم أن هذه الصناديق استقطبت تدفقات داخلة بنحو 247 مليون دولار خلال الأيام السبعة الماضية، فإنها ما زالت تمثل جزءًا ضئيلاً من موجة السحوبات الكبيرة التي شهدتها منذ أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر.


ويأتي هذا الاتجاه بعد خسارة سوق العملات الرقمية نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية في أوائل أكتوبر، وهو ما أضعف ثقة المستثمرين المؤسسيين.


وسجلت العملات الرقمية البديلة (Altcoins) أداءً أفضل من البتكوين اليوم الخميس، مع تحسن طفيف في شهية المخاطرة عقب موافقة المشرعين الأمريكيين على إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد.


وارتفع الإيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية في العالم، بنسبة 2.6% إلى 3,530.65 دولار، فيما صعد اكس ار بي XRP بنسبة 4.8% كما ارتفع BNB وكاردانو بنحو 0.9% لكل منهما، بينما ظل سولانا دون تغير يُذكر.


أما في فئة العملات الساخرة (Meme Tokens)، فقد ارتفع دوجكوين بنسبة 2%، بينما استقر سعر عملة $TRUMP دون تغيير.

وجاء هذا التحسن النسبي في المعنويات بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 30 يناير المقبل، عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي للمشروع، ما أنهى رسميًا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

تراجعت العملة المشفّرة الأكبر في العالم بتكوين صعوبتها في تحقيق مكاسب ضعف تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ المخاطرة في الأسواق

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
إيلون ماسك
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
