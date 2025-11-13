أعلن جوتيريش، استمرار تدفق السلاح والمقاتلين إلى السودان يفاقم الأزمة ويطيل أمد النزاع، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان، مؤكدًا أن استمرار تزويد تلك القوات بالسلاح يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض فرص الحل السياسي في البلاد.

وأوضح روبيو أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بتعهداتها الدولية، وأن الانتهاكات التي ترتكبها ليست تصرفات فردية كما تدّعي، بل ممارسات ممنهجة تعكس سياسة واضحة تنتهك القانون الإنساني الدولي. وأكد أن واشنطن تمارس ضغوطًا دبلوماسية مكثفة على الدول التي تمد الدعم السريع بالسلاح، بهدف وقف أي دعم عسكري أو مالي يسهم في إطالة أمد الصراع.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن تصاعد التوتر هناك قد ينعكس سلبًا على الجهود التي تبذلها واشنطن في قطاع غزة. وقال: "سنعمل بكل ما في وسعنا لضمان عدم امتداد تأثير الأحداث في الضفة إلى الجهود الإنسانية والسياسية في غزة".







