النفط يواصل خسائره بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية ومخاوف تخمة الإمدادات العالمية

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بعد بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام، ما عزز المخاوف من أن الإمدادات العالمية تفوق الطلب الفعلي على الوقود.



وانخفضت عقود خام برنت تسليم يناير بمقدار 9 سنتات أو 0.1% إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بنسبة 3.8% في الجلسة السابقة كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا أو 0.2% إلى 58.38 دولار للبرميل، موسعًا خسائره التي بلغت 4.2% امس؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



ونقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وأدت هذه البيانات إلى تجدد المخاوف بشأن فائض المعروض في السوق الأمريكية، خاصة مع ضعف الطلب على الوقود مع اقتراب فصل الشتاء.



وجاء التراجع الحاد في الأسعار أمس بعد أن أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري بأن الإمدادات العالمية ستتجاوز الطلب في عام 2026، في تحول واضح عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في الإمدادات.



وقال محللون اقتصاديون إن "الضعف الأخير في الأسعار يبدو مدفوعًا بتعديل أوبك لتوقعاتها بشأن ميزان العرض والطلب في 2026، ما يعكس إقرار المنظمة باحتمال حدوث فائض في المعروض بدلًا من النظرة المتفائلة التي تبنتها سابقًا".



وأضاف أن هذا التحول "يتماشى مع قرار أوبك الأخير تعليق التراجع التدريجي في تخفيضات الإنتاج الطوعية خلال الربع الأول من العام المقبل، لكنه لا يغير أساسيات السوق بشكل جوهري".

