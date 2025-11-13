قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يواصل خسائره بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية ومخاوف تخمة الإمدادات العالمية

النفط يواصل خسائره بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية ومخاوف تخمة الإمدادات العالمية
النفط يواصل خسائره بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية ومخاوف تخمة الإمدادات العالمية
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بعد بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام، ما عزز المخاوف من أن الإمدادات العالمية تفوق الطلب الفعلي على الوقود.


وانخفضت عقود خام برنت تسليم يناير بمقدار 9 سنتات أو 0.1% إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بنسبة 3.8% في الجلسة السابقة كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا أو 0.2% إلى 58.38 دولار للبرميل، موسعًا خسائره التي بلغت 4.2% امس؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


ونقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي (API) أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.


وأدت هذه البيانات إلى تجدد المخاوف بشأن فائض المعروض في السوق الأمريكية، خاصة مع ضعف الطلب على الوقود مع اقتراب فصل الشتاء.


وجاء التراجع الحاد في الأسعار أمس بعد أن أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري بأن الإمدادات العالمية ستتجاوز الطلب في عام 2026، في تحول واضح عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في الإمدادات.


وقال محللون اقتصاديون إن "الضعف الأخير في الأسعار يبدو مدفوعًا بتعديل أوبك لتوقعاتها بشأن ميزان العرض والطلب في 2026، ما يعكس إقرار المنظمة باحتمال حدوث فائض في المعروض بدلًا من النظرة المتفائلة التي تبنتها سابقًا".


وأضاف أن هذا التحول "يتماشى مع قرار أوبك الأخير تعليق التراجع التدريجي في تخفيضات الإنتاج الطوعية خلال الربع الأول من العام المقبل، لكنه لا يغير أساسيات السوق بشكل جوهري".
 

تراجعت أسعار النفط ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام الإمدادات العالمية تفوق الطلب الفعلي على الوقود انخفضت عقود خام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد

مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

علي جمعة

علي جمعة: البدعة ليست كلها ضلالة.. وهكذا فرّق العلماء بين أقسامها

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد