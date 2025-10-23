إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة في حادث دهس بالطالبية

أخلت نيابة العمرانية سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة مالية في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، بعد أن أنهت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حادث دهس العامل هشام إبراهيم أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية.

وكانت قلبت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة.

وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، وأكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

وكانت محكمة جنح العمرانية، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس عامل بالطالبية.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهم بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.

تلقى مركز شرطة الطالبية بلاغًا بوقوع حادث دهس أسفر عن إصابة المواطن هشام إبراهيم. فور البلاغ، انتقلت قوة أمنية لمعاينة موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة برتقالية بالمجني عليه، وأكدت التحريات أن المتهمة كانت تقود السيارة وقت الحادث.