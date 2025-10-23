قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة في حادث دهس بالطالبية

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
ندى سويفى

أخلت نيابة العمرانية سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة مالية في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، بعد أن أنهت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حادث دهس العامل هشام إبراهيم أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية.

إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة مالية في حادث دهس بالطالبية

وكانت قلبت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة.

وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، وأكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

وكانت محكمة جنح العمرانية، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس عامل بالطالبية.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهم بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.

تلقى مركز شرطة الطالبية بلاغًا بوقوع حادث دهس أسفر عن إصابة المواطن هشام إبراهيم. فور البلاغ، انتقلت قوة أمنية لمعاينة موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة برتقالية بالمجني عليه، وأكدت التحريات أن المتهمة كانت تقود السيارة وقت الحادث.

هدير عبد الرازق الطالبية نيابة العمرانية التيك توكر هدير عبد الرازق الجيزة

تموين الشرقية

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

