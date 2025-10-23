قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بالقاهرة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات القاهرة،  بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته عمدًا مع سبق الإصرار في منطقة حلوان.

المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بالقاهرة 

وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه  أعد سلاحًا أبيض وتوجه إلى مكان وجود شقيق زوجته للتحدث إلى زوجته والطلب منها العودة لمسكنها، إلا أنها رفضت حديثه، فاستشاط غضبًا واعتدى عليها، فتدخل شقيقها فدارت بينهما مشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير عدة طعنات لشقيقها  قاصدًا قتله إلا أنه خاب أثر مبتغاه لسبب لا دخل له فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وكان قسم شرطة حلوان، تلقي بلاغا من أحد المستشفيات تفيد باستقباله شابا مصابا بطعنات متفرقة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وتبين أن زوج شقيقة المجني عليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة محكمة عاطل حلوان محكمة جنايات القاهرة

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

العمرة وفضلها

هل اعتمر النبي أكثر من مرة؟.. العلماء يوضحون

البحوث الإسلامية يُصدر عدد من مجلة الأزهر بموضوعات دِينية وفكرية معاصرة

البحوث الإسلامية يُصدر عدد من مجلة الأزهر بموضوعات دِينية وفكرية معاصرة

دعاء شهر جمادى الأولى

دعاء شهر جمادى الأولى.. اغتنمه جامع لكل خير

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

هند عصام تكتب: الملك حريحور

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

