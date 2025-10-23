قررت جهات التحقيق احالة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور إلى محكمة الجنح الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر عبارات مسيئة بحقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك عقب بلاغ رسمي تقدم به الفنان متضررًا مما اعتبره إساءة وتشويه لسمعته.

إحالة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور إلى محكمة الجنح بالاقتصادية

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري المعادي، أن المتهمة استخدمت حسابًا لنشر منشورات تتضمن سبًّا وقذفًا علنيًا، ألحق أضرارًا نفسية ومادية بالفنان محمد نور، بحسب ما ورد في أقواله.

وأمام جهات التحقيق أنكرت المتهمة صلتها بالحساب، مدعية أنه لا يخصها، إلا أن تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أثبتت عكس ذلك، وأكدت أن الحساب يعود لها وأنها المسؤولة عن إدارة محتواه.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية نظر الدعوى خلال الفترة المقبلة، عقب استكمال جميع إجراءات الإحالة وسماع أقوال الطرفين.