إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة

النيابة العامة
النيابة العامة
محمد عبدالله

نظمت إدارة التفتيش القضائي دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات استئناف (القاهرة، الإسكندرية، طنطا) لشئون الأسرة، وذلك بمقار نيابات الاستئناف، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي للارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة.

النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة

يأتي تنظيم هذه الدورات انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات عمل النيابة العامة المختلفة.

وقد هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مجال عملها، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير المذكرات، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسبل تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.

حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة بنيابات الاستئناف المعنية، مما أضفى عليها طابعًا عمليًا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.

وتؤكد النيابة العامة أن تنظيم هذه الدورات يأتي في إطار حرصها على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز الثقة المجتمعية في دورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.

النيابة العامة التفتيش القضائي دورات تدريبية النائب العام

