انقلاب سيارة ربع نقل في بحر منيا القمح وانتشال مصاب والبحث عن آخر

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى البحر بطريق الربعمئة اتجاه بندف دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم انتشال شخص وتبين إصابته بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وجاري البحث عن الآخر وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح يفيد استقبال شخص مصاب بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري البحث عن اخر في مياه بحر منيا القمح.

