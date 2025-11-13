قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وجزر القمر تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتنمية المستدامة

الصين وجزر القمر تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتنمية المستدامة والشاملة
الصين وجزر القمر تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتنمية المستدامة والشاملة
أ ش أ

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس جزر القمر غزالي عثمان، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، كما تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


وقال شي - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم /الخميس/ - إن العلاقات بين الصين وجزر القمر تطورت بشكل صحي ومطرد على مدى نصف قرن، وذلك على الرغم من تغير الوضع الدولي.


وأضاف أن الصين كانت أول دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع جزر القمر، مشيرا إلى أن الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين تعززت بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة كما حققت التبادلات والتعاون في مختلف المجالات نتائج مثمرة.


وأوضح شي، أن الصين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع جزر القمر، كما أعرب عن استعداده للعمل مع الرئيس غزالي لدفع الصداقة التقليدية إلى الأمام بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


ودعا الرئيس الصيني إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي ومواصلة إثراء الشراكة الاستراتيجية بين الصين وجزر القمر بالإضافة إلى تقديم مساهمات أكبر لبناء مجتمع صيني-أفريقي بمستقبل مشترك في العصر الجديد.
من جانبه .. قال غزالي، إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 50 عاما، حافظت جزر القمر والصين على الاحترام والثقة المتبادلين وتضامنتا معا وبنيتا صداقة متينة .. وأضاف أن النتائج المثمرة للتعاون الثنائي أحدثت تغييرا جذريا في حياة شعب جزر القمر.
وأشار رئيس جزر القمر إلى أن مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتعاون المربح للجميع - التي دعا إليها الرئيس شي - قد ألهمت دول الجنوب العالمي، بما في ذلك جزر القمر.
وأشاد غزالي، برؤية الصين لبناء عالم سلمي وعادل ومتعدد الأقطاب، كما أعرب عن استعداد بلاده للعمل مع بكين لمواصلة تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وتقديم المساهمات الواجبة لتعزيز التضامن والتعاون والازدهار المشترك بين أفريقيا والصين.
 

الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس جزر القمر غزالي عثمان تعزيز العلاقات الثنائية الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد

مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

علي جمعة

علي جمعة: البدعة ليست كلها ضلالة.. وهكذا فرّق العلماء بين أقسامها

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد