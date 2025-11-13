إعلام إسرائيلي: مساعي الجنود لترك الخدمة واحدة من أخطر الأزمات التي يشهدها الجيش

أكد إعلام إسرائيلي أن مساعي الجنود لترك الخدمة واحدة من أخطر الأزمات التي يشهدها الجيش، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي ظل حالة الترقب التي يعيشها قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الجانب الإسرائيل

في ظل حالة الترقب التي يعيشها قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاق، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات حول وجود خطة إسرائيلية لتكريس تقسيم القطاع بين مناطق تخضع لسيطرة المقاومة الفلسطينية وأخرى تسيطر عليها تل أبيب.

وفي هذا السياق، أكد كمال ريان أن إسرائيل تسعى لإفشال الاتفاق وتثبيت واقع جديد يخدم مصالحها الأمنية والسياسية، رغم الضغوط الأمريكية والدولية التي تحاول إلزامها بالاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق.