في تبادل لإطلاق النار.. مقتل عنصرين خطرين وضبط مخدرات بـ 96 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى - سرقة") بنطاق محافظة “الشرقية”، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 723 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، بودرة حشيش إصطناعى ، أفيون ، هيروين" – أكثر من 65 ألف قرص مخدر – 119 قطعة سلاح نارى متنوعة " 33 بندقية آلية ، 58 بندقية خرطوش ، 25 فرد خرطوش ، 3 طبنجات" - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (95) مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .