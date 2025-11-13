قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبطال الأولمبياد الخاص يشاركون بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أبطال الأولمبياد الخاص
أبطال الأولمبياد الخاص
رياضة

 شارك عدد من أبطال الأولمبياد الخاص المصري في حفل افتتاح الدورة الـ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في مشهد إنساني مميز يجسد قيم الدمج والمساواة ويؤكد على مكانة أبطال الأولمبياد الخاص في المجتمع المصري، بدعوة من الفنان الكبير حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وقد شهد الحفل حضور البطلة رحمة خالد، صاحبة الإنجازات والميداليات في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص – برلين 2023، والبطل عبد المنعم سعد الدين، صاحب الدعوة التاريخية التي وجهها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضىور حفل افتتاح الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص بالقاهرة عام 2014 التي شرفت برعاية فخامته .

ورافق الأبطال خلال مشاركتهم الدكتور أكرامي الجمال، مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري، الذي أعرب عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة التي تعكس تقدير الفن والثقافة لقيمة الدمج المجتمعي ودور الأبطال في نشر الإيجابية والأمل.

وفي تصريح خاص للفنان الكبير حسين فهمي، قال الأولمبياد الخاص تجربة إنسانية عظيمة، وأبطالها مصدر إلهام حقيقي لكل المجتمع. دعوتي لهم اليوم لحضور المهرجان هي رسالة تقدير وحب، فهم يمثلون إرادة لا تعرف المستحيل، ووجودهم بين نجوم الفن هو تتويج لجهودهم وإبداعاتهم في الرياضة والحياة."

كما صرح الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، قائلاً نشكر الفنان الكبير حسين فهمي على مبادرته الراقية، التي تعكس وعيًا مجتمعيًا راقيًا بأهمية الدمج ودعم لاعبو الاولمبياد الخاص. مشاركة أبطالنا في هذا الحدث السينمائي الدولي هي خطوة جديدة نحو تعزيز حضورهم في مختلف المجالات، الرياضية والثقافية والفنية."

ويُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها أبطال الأولمبياد الخاص المصري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كانت المشاركة الأولى عام 2022، ويحرص الفنان الكبير حسين فهمي دائمًا على تواجدهم في هذا المحفل العالمي، تأكيدًا لدعمه المستمر لقضية الدمج وتمكين لاعبو الاولمبياد الخاص في مختلف مجالات الحياة ودعما لحركة الاولمبياد الخاص تلك الحركة الرياضية الانسانية العالمية.

الأولمبياد الخاص حسين فهمي أبطال الأولمبياد الخاص مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي

