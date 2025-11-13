محافظ الغربية يتابع جهود الطب البيطري لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية | صور

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال مديرية الطب البيطري بالمحافظة لمتابعة الحالة الوبائية والصحية بأسواق بيع وتداول الحيوانات الحية، مشيدًا بالجهود المكثفة التي تبذلها الفرق البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وصحة المواطن.

توجيهات محافظ الغربية

أكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بشكل مستمر تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية «سات وان» وحمى الوادي المتصدع، التي انطلقت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وتستمر لمدة شهر كامل، مشيرًا إلى أن أعمال الحملة تُنفذ وفق برنامج زمني شامل يستهدف تغطية جميع قرى ومراكز المحافظة، مع متابعة دقيقة للأسواق الأسبوعية لضمان سلامة الحيوانات المتداولة بها.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المديرية تواصل تنفيذ أعمال التحصين والإرشاد البيطري بمختلف القرى، حيث تم حتى الآن تحصين 222,410 رؤوس ماشية ضمن نطاق 1,018 قرية على مستوى المراكز الثمانية بالمحافظة، من خلال 1,363 لجنة تحصين، و318 لجنة متابعة وإرشاد، بالإضافة إلى 286 لجنة تقصٍّ وبائي لمتابعة الحالة الوبائية ميدانيًا ورصد أي اشتباهات.

متابعة أسواق المواشي

وأضافت وكيل الوزارة أنه يتم كذلك متابعة 8 أسواق أسبوعيًا على مستوى المحافظة، حيث تم تحصين 1,224 حيوانًا بها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية بالتواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات، مؤكدة أهمية الإرشاد البيطري للمربين ونشر التوعية بأهمية التحصينات وأعمال التقصي الوبائي كركيزة أساسية لحماية الثروة الحيوانية.

وفي ختام تصريحاتها، ناشدت الدكتورة نعمة عارف جميع المواطنين سرعة التوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين حيواناتهم ضد الأمراض الوبائية، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مرضية أو اشتباه، مؤكدة أن الحملة مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان سلامتها.