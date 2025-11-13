الرئيس السوداني: لا أحد يستطيع العيش في مناطق تتواجد فيها مليشيا "الدعم السريع"

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أن السودانيين لا يستطيعون العيش في مناطق تتواجد فيها مليشيا "الدعم السريع" وأن المواطنين يفرون من المناطق التي تدخلها.



وقال الرئيس السوداني في تغريدة على حسابه في منصة (إكس) وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا): إن السودانيين الذين تم تهجيرهم قسراً من الفاشر وبارا والنهود لم يذهبوا إلى نيالا أو الفولة أو إلى أي منطقة تحت سيطرة مليشيا "آل دقلو" الإرهابية في مدن دارفور أو غرب كردفان، بل اختاروا السير آلاف الكيلومترات إلى مناطق تحت سيطرة الدولة والقوات الحكومية، حيث يجدون الأمن ومقومات الحياة، وأن ذلك يؤكد أن لا حياة مع هذه المليشيا.



وميدانيا، أكدت القوات السودانية تصديها بنجاح لعدد من المسيرات الإنتحارية التي أطلقتها مليشيا "الدعم السريع" فى مدينة مروي صباح اليوم لاستهداف مقر قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار مروي وسد مروي.



وتمكنت المضادات الأرضية السودانية من إسقاط جميع المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها،وأكدت قيادة الفرقة 19 مشاة جاهزيتها التامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن واستقرار الولاية الشمالية.