قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
الرئيس السوداني: لا أحد يستطيع العيش في مناطق تتواجد فيها مليشيا "الدعم السريع"

أ ش أ

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أن السودانيين لا يستطيعون العيش في مناطق تتواجد فيها مليشيا "الدعم السريع" وأن المواطنين يفرون من المناطق التي تدخلها.


وقال الرئيس السوداني في تغريدة على حسابه في منصة (إكس) وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا): إن السودانيين الذين تم تهجيرهم قسراً من الفاشر وبارا والنهود لم يذهبوا إلى نيالا أو الفولة أو إلى أي منطقة تحت سيطرة مليشيا "آل دقلو" الإرهابية في مدن دارفور أو غرب كردفان، بل اختاروا السير آلاف الكيلومترات إلى مناطق تحت سيطرة الدولة والقوات الحكومية، حيث يجدون الأمن ومقومات الحياة، وأن ذلك يؤكد أن لا حياة مع هذه المليشيا.


وميدانيا، أكدت القوات السودانية تصديها بنجاح لعدد من المسيرات الإنتحارية التي أطلقتها مليشيا "الدعم السريع" فى مدينة مروي صباح اليوم لاستهداف مقر قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار مروي وسد مروي.


وتمكنت المضادات الأرضية السودانية من إسقاط جميع المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها،وأكدت قيادة الفرقة 19 مشاة جاهزيتها التامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن واستقرار الولاية الشمالية.

