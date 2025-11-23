قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إبراهيم عيسى يعلن موافقة القضاء المصري بعرض فيلم الملحد

إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي
تقى الجيزاوي

أعلن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي عن موافقة القضاء المصري على طرح فيلم “الملحد” ورفض جميع الدعاوي التى طالبت بوقفه.

وكتب إبراهيم عيسى عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “قضاء مصر العظيم يحكم حكمًا ساطعًا ناصعًا بعرض فيلم الملحد ويرفض كل دعاوي منع عرض الفيلم .. الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية.. قضاء مصر أعلن قضاءه لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره”.

وكان أعرب إبراهيم عيسي عن استيائه الشديد بسبب تجاهل بعض السينمائيين المصريين من التحدث عن أزمة فيلمه “الملحد” وعدم التضامن معه.

وكتب إبراهيم عيسي منشورا عبر حسابه الرسم على موقع فيسبوك ، قائلا: “بمناسبة مهرجان الجونة البديع وقريبا نستقبل مهرجان القاهرة  الكبير لم أسمع ولم أقرأ ولم أشهد السينمائيين المصريين في مهرجاناتهم وندواتهم وحواراتهم يشيرون الي أن فيلم الملحد لازال ممنوعا من العرض منذ ١٧ شهرا رغم موافقة الرقابة عليه، الفيلم المصري الوحيد الممنوع من العرض في النصف قرن الأخير.

وأستكمل: " ومع ذلك لا يهتم به ولا يتضامن معه ولا يطالب بعرضه ولا يدافع عن حريته الوسط السينمائي لا مهرجانات ولا نقابات ولا رقابة ولا غرفة صناعة ولا أحد.. أعتذر عن إزعاجكم”.

فيلم الملحد

وتستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 12 أكتوبر 2025، نظر الدعاوى المتعلقة "بفيلم الملحد" وذلك بعد ما قررت المحكمة في وقت سابق إعادة الدعاوى إلى المرافعة.

وفي وقت سابق، أقام محامي دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم الملحد في السينمات المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

يذكر أن فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

إبراهيم عيسي فيلم “الملحد” القضاء المصري

