كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن سنحل أزمة فك القيد بنادي الزمالك .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر بالزمالك: سنحل أزمة فك القيد قريبا جدا والأمر سينتهي".



كشف الإعلامى أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة إيقاف القيد بنادى الزمالك.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: “إدارة نادى الزمالك بدأت التحرك لحل أزمة القيد، وحسب المصادر داخل النادى، فإن الأزمة تعتبر انتهت بشكل رسمى، ولن توجد أى مشكلة فى صفقات يناير”.

وأضاف شوبير: “المسئولون داخل النادى قالوا بشر جماهير الزمالك بأن الأزمة انتهت، وأكدوا لى أيضًا أن أحمد عبدالرؤوف وجون إدوارد مستمران بشكل طبيعى، ولا توجد أى مشاكل معهما”.