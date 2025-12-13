حتى 31 ديسمبر.. البنك الأهلي يوزع كوبونات نقدية على حاملي وثائق صناديق الاستثمار

أعلن البنك الأهلي المصري، عن بدء توزيع كوبونات نقدية لحاملي وثائق عدد من صناديق الاستثمار، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك وفقًا للضوابط الضريبية والقانونية المعمول بها.

مزايا تنافسية تعزز من جاذبية صناديق الاستثمار

أوضح البنك الأهلي في بيان رسمي، أن الصناديق الخاضعة للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات الاسترداد، وكذلك توزيعات الوثائق، سيتم خصم ضريبة بنسبة 15% وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023 وتعديلاته، والصادر تطبيقه اعتبارًا من 15 يونيو 2023، وبما يتسق مع القانون رقم 91 لسنة 2005.

ويُعد الاستثمار في صناديق استثمار البنك الأهلي المصري أحد أبرز الخيارات المتاحة للراغبين في تحقيق عوائد مالية مجزية مع تقليل المخاطر، حيث يوفر البنك مجموعة من الصناديق التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مع مزايا تنافسية تعزز من جاذبيتها في السوق المصري.

مواعيد وقيم التوزيعات

حدد البنك يوم 19 يناير 2025، موعدًا لصرف التوزيعات النقدية، وجاءت القيم المقررة لكل صندوق على النحو التالي (قبل خصم الضريبة المقررة):

ـ الصندوق الأول ذو العائد الدوري التراكمي: 11 جنيهًا للوثيقة.

ـ الصندوق الثاني ذو العائد الدوري: 5 جنيهات للوثيقة.

ـ الصندوق الثالث ذو العائد الدوري التراكمي: 10 جنيهات للوثيقة.

ـ صندوق “الثالث” ذو العائد الدوري التراكمي والجائز: 0.80 جنيه للوثيقة.

ـ صندوق استثمار البنك الأهلي المصري وبنك البركة ـ ذو العائد الدوري التراكمي “بشائر”: 5 جنيهات للوثيقة.

ـ الصندوق النسائي ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري ـ “صندوق الصناديق المصرية”: 7 جنيهات للوثيقة.

ـ صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ومصر للتأمينات ـ “الحياة”: 22 جنيهًا للوثيقة.

تنبيه للمستثمرين

لفت البنك إلى أن الاستحقاق يشمل حاملي الوثائق المقيدين حتى تاريخ الاستحقاق، داعيًا العملاء إلى مراجعة فروع البنك أو منصاته الرقمية لمعرفة صافي العائد بعد خصم الضرائب، والاطلاع على الشروط التفصيلية لكل صندوق وفقًا لنشرات الاكتتاب ووثائق الصناديق.

مزايا الاستثمار في صناديق البنك الأهلي المصري

ـ إدارة احترافية تعتمد على تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار العوائد.

ـ إمكانية تحقيق أرباح دورية للمستثمرين مع الحفاظ على سيولة عالية.

ـ شفافية كاملة من خلال نشر البيانات المالية السنوية في الصحف.

ـ سهولة الشراء والاسترداد عبر فروع البنك أو القنوات الإلكترونية.

ـ إمكانية الاقتراض بضمان الوثائق، مما يمنح مرونة مالية إضافية.