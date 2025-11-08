قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اول تعليق من إيران على مزاعم تل أبيب بمحاولة إغتيال سفيرها بالمكسيك
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل حادث الطريق الصحراوي.. صور
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة
إعفاء المجر من العقوبات الأمريكية لاستخدام النفط الروسي لمدة عام
تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري الطائرة .. ما السبب؟
ترامب يشن هجوما حادا علي صحيفة نيويورك تايمز : تحرف الحقائق
محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني
طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي
حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت في التجمع أول مرة أسمعها
صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟
أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية

الجوازات
الجوازات
مصطفى الرماح

يقدم “صدى البلد” دليلاً شاملاً يوضح الأوراق المطلوبة والخطوات الرسمية لاكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري.


خطوات حصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية 

يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.

  •  يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)
  • تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.
  • لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
  • لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025

  • شهادة ميلاد الزوج
  • شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
  • عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
  • جواز سفر الزوجة الأجنبي السار
  •  شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد
  •  بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
  • 4 صوره حديثة للزوجة
  •  التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
  • الإيصال الدال على استلام الأوراق
    إيصال الرسوم
  • الرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
  • رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا
الزوجة الأجنبية جنسية الجنسية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر يرد على فهم خاطئ للحديث "من كانت له أرض فليزرعها"

دفن الميت

ما يجب فعله عند دفن الميت.. الإفتاء تحذر: هذا الفعل حرام شراعا

القرآن

باحث بمرصد الأزهر: القرآن مدرسة متكاملة في ترشيد القوة وتحقيق العدل

بالصور

طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم

طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم
طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم
طريقة عمل المسقعة الأرديحي | وصفة مصرية شعبية بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

الجنزبيل
الجنزبيل
الجنزبيل

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد