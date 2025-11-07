قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة

رامي المهدي

شهد شارع اللبيني بمنطقة الهرم حادث سرقة أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض مهندس مدني لواقعة خطف شنطة تحتوي على ممتلكاته الشخصية ومقتنياته المهمة أثناء عودته إلى منزله.

وقال المجني عليه في تصريحات لـ صدى البلد، إنه كان يسير بصحبة ابن خالته في شارع اللبيني، أحد الشوارع العمومية المفتوحة وغير المقطوعة، عندما فوجئ بثلاثة أشخاص يستقلون توك توك، قام أحدهم بخطف شنطته ولاذوا بالفرار في ثوانٍ معدودة.

وأضاف: "الشارع كان منور ومفتوح، ومفيش أي خناقة أو زحمة، فجأة التوك توك طلع بسرعة، وخطف الشنطة، ومفيش حد قدر يلحقهم.

وأوضح المهندس أن الشنطة كانت تحوي موبايلين عليهما كل بيانات ومشروعات عمله، إضافة إلى بطاقته الشخصية، كارنيه نقابة المهندسين، أوراق رسمية، ورخصة القيادة، إلى جانب بطاقات بنكية وأوراق تخص عمله في مجال المقاولات.

وأشار إلى أنه توجه فورًا إلى قسم شرطة الهرم لتحرير محضر بالواقعة.

وتابع المهندس قائلًا: "أنا مش بطلب غير حقي، دي كل شغلي وسنين تعبي.

وتباشر أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة حاليًا فحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات لضبط الجناة واستعادة المسروقات.

