زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 8-11-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، دون احتساب المصنعية، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 سجل 6110 جنيهات للبيع، و6075 جنيهًا للشراء.

عيار 22 بلغ 5600 جنيه للبيع، و5570 جنيهًا للشراء.

عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – سجل 5345 جنيهًا للبيع، و5315 جنيهًا للشراء.

انخفاض الجنيه الذهب

عيار 18 وصل إلى 4580 جنيهًا للبيع، و4555 جنيهًا للشراء.

عيار 14 سجل 3565 جنيهًا للبيع، و3545 جنيهًا للشراء.

عيار 12 بلغ 3055 جنيهًا للبيع، و3035 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة في السوق المحلية 190 ألف جنيه للبيع، و188,930 جنيهًا للشراء، بينما بلغت الأونصة عالميًا 4007.27 دولار.

وسجل الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – 42760 جنيهًا للبيع، و42520 جنيهًا للشراء.

