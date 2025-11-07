من الأهرامات إلى كعابيش.. تفاصيل هبوط 3 سائحين خطأ بالبراشوت

شهدت منطقة كعابيش بمحافظة الجيزة واقعة طريفة ومثيرة للدهشة، بعدما هبط 3 سائحين برازيليين بمظلاتهم “البراشوت” في المنطقة السكنية عن طريق الخطأ، أثناء محاولتهم الوصول إلى منطقة الأهرامات لممارسة رياضة القفز بالمظلات (السكاي دايفينج) ضمن فعالية رياضية سياحية.

وبحسب شهود عيان، فوجئ الأهالي بسقوط ثلاثة أشخاص من السماء على أسطح بعض المنازل القريبة وفي أحد الشوارع الجانبية، ما تسبب في حالة من الذهول قبل أن يسارعوا لمساعدتهم والتأكد من سلامتهم، ليتبين لاحقًا أنهم سائحون برازيليون شاركوا في فعالية القفز بالأهرامات، لكن مسارهم انحرف بسبب الرياح ليهبطوا في كعابيش بدلًا من المنطقة السياحية المحددة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بعد تلقيها بلاغًا من الأهالي، وتم فحص الموقف والتأكد من عدم وجود أي إصابات بين السائحين أو المواطنين.

وأوضحت التحريات الأولية أن الواقعة لم تتضمن أي شبهة جنائية، وأن السائحين هبطوا في المنطقة عن طريق الخطأ نتيجة تغير مفاجئ في اتجاه الرياح أثناء القفز، حيث تم التواصل مع منظمي الفعالية الرياضية لتأمين نقلهم إلى منطقة الأهرامات واستكمال رحلتهم.

وأكد مصدر أمني أن رجال الشرطة قاموا بمرافقة السائحين إلى موقع الفعالية بالأهرامات حرصًا على سلامتهم واستكمال جدولهم السياحي، مشيدًا بتصرف الأهالي الذين أبدوا تعاونًا وترحيبًا بالسياح.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق لحظة هبوط السائحين في شوارع كعابيش وسط دهشة المارة، في واقعة وُصفت بأنها من “اللقطات النادرة” في المنطقة.