محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة شارع الإخلاص في القطاع الأول من ترعة المريوطية وحتى شارع أحمد ضيف الله بنطاق حي الطالبية.

وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين.

وأكد المحافظ أن الأعمال تُنفذ على قدم وساق وفقاً للجداول الزمنية المحددة مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتنسيق العام، بما يضمن تحقيق المظهر الحضاري اللائق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن محافظة الجيزة تتابع بشكل يومي الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والرصف بمختلف القطاعات لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة حضارية آمنة للمواطنين، تابع الأعمال ميدانياً حامد سلامه رئيس حي الطالبية.