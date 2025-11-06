قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
ما زال هاربا.. أمن القاهرة يواصل جهوده لضبط قا.تل عروسة جسر السويس
فريق طبي بمستشفى صدر المنصورة ينجح في إجراء منظار تجويف صدري لشاب
كأس السوبر المصري | 11 معلومة عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها

قطع المياه
قطع المياه
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق: "جزيرة الدهب، ساقية مكي، مساكن أم المصريين" حي جنوب الجيزة،  وذلك لمدة 8 ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 7 / 11 / 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8/ 11 /2025.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط الطرد الجديد قطر 500 مم على الخط القائم، والخاص بمحطة المانسترلي للصرف الصحي.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

قطع المياه اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

ترشيحاتنا

حوت

اكتشاف علمي يثير الدهشة.. سلوك غريب من حيتان الأوركا تجاه صغار القرش الأبيض

موسيماني

مفاجأة.. هل يتولى بيتسو موسيماني تدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

سلوت وصلاح

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد