قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق: "جزيرة الدهب، ساقية مكي، مساكن أم المصريين" حي جنوب الجيزة، وذلك لمدة 8 ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 7 / 11 / 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 8/ 11 /2025.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط الطرد الجديد قطر 500 مم على الخط القائم، والخاص بمحطة المانسترلي للصرف الصحي.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.